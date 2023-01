Sie retten mit Foodsharing Lebensmittel im Landkreis Dillingen vor der Mülltonne

Plus Sabrina Reiser und Marina Deisenhofer kämpfen gegen Nahrungsmittelverschwendung. Foodsharing bietet eine Möglichkeit Essen zu teilen, anstatt es wegzuwerfen.

Als Sabrina Reiser den Kühlschrank öffnet, stehen dort Paletten mit roter Grütze, eine große Packung mit Vanillepudding, im Schränkchen daneben reihen sich Sauce hollandaise und selbst gemachte Marmelade aneinander. Eigentlich würde das alles im Müll landen, denn die Produkte sind abgelaufen, auch wenn sie noch genießbar sind. Doch die Höchstädterin Sabrina Reiser und Wertingerin Marina Deisenhofer setzen sich dafür ein, dass Speisen wie diese gerettet werden. Möglich ist das durch Foodsharing. Das Prinzip dahinter ist einfach: Lebensmittel werden vor der Tonne gerettet. Wer bei der deutschlandweiten Initiative als "Foodsharer" mitmacht, kann überflüssiges Essen an andere weitergeben oder von ihnen abholen.