Landkreis Dillingen

17:30 Uhr

Fotovoltaik: Die alte PV-Anlage kann sich lohnen…

Großes Potenzial für regenerative Energiegewinnung liegt im Kreis Dillingen in der Sonnenenergie. Im Internet kann man nachschauen, ob sich eine Fotovoltaik-Anlage auf dem eigenen Dach lohnt und was sie kostet. In einem Vortrag ging es jetzt darum, wie sich alte PV-Anlagen rechnen können.

Plus …wenn sie noch gut in Schuss ist und die Eigentümer einiges beachten. Darüber informierte nun ein Experte im Rahmen der Sonnenkampagne im Landkreis Dillingen.

Von Cordula Homann

Für Fotovoltaik-Anlagen, die 20 Jahre oder älter sind, ist die Einspeisevergütung weggefallen. Damit lohnt sich die komplette Einspeisung des Stroms ins öffentliche Netz so gut wie nicht mehr. Das erklärte Robert Immler bei einem Online-Vortrag des Dillinger Landratsamtes. Doch der Experte am Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza) bot den 80 Zuhörerinnen und Zuhörern mehrere Ideen an, damit sich die alte Anlage auf dem Hausdach noch rentiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen