„Frankreichs Antwort auf Banksy“ kommt bald in den Landkreis Dillingen

Was haben der Universalgelehrte Albertus Magnus, der Australien-Entdecker Hermann Beckler oder die Frauenrechtlerin Dr. Barbara Renz mit dem französischen Streetart-Künstler Christian Guémy alias C215 zu tun? Die Antwort liefert das Kulturprojekt „Brückenbauer“, das im Herbst 2025 im Rahmen der 24. Landkreis-Kulturtage im Landkreis umgesetzt wird. Organisiert vom Verein DLG – Kultur und Wir verbindet „Brückenbauer“ die Werke des international renommierten Künstlers mit der Geschichte Nordschwabens. Ziel ist es, Persönlichkeiten aus der Region, die in ihrem Leben Brücken zwischen Kulturen, Religionen oder Wissenschaften geschlagen haben, wieder sichtbar zu machen – und das direkt im öffentlichen Raum.

Die Idee dazu entstand, als Landtagsabgeordneter Manuel Knoll vor einigen Jahren während eines Aufenthalts in Frankreich erstmals auf die Arbeiten von C215 stieß. In den Straßen von Paris beeindruckten ihn dessen detailreiche, farbintensive Porträts in Schablonentechnik. Von da an reifte die Vision, Streetart auch in seine Heimatregion zu bringen – und zwar nicht irgendeine, sondern die eines Künstlers, der weltweit Anerkennung genießt. Später fügte sich der Gedanke hinzu, damit auch weitgehend unbekannte Persönlichkeiten aus Nordschwaben ins Rampenlicht zu rücken. Der Auslöser: eine Informationstafel über den Sprachenforscher Sebastian Englert in Dillingen, die Knoll auf das große Potenzial regionaler Biografien aufmerksam machte. Diese Brückenbauer und Brückenbauerinnen gehen hierzulande oft unter, obwohl sie meistens einen nicht unerheblichen Beitrag an der Geschichte des Landes oder der Region beigetragen haben.

Die Werke von C215 sind weltweit zu sehen - bald auch im Landkreis Dillingen

Die Idee stieß bei DLG - Kultur und wir auf offene Arme. Geschäftsführerin Lydia Edin freut sich, dass es auch in diesem Jahr gelungen ist, ein überregionales Event anbieten zu können: „Brückenbauer reicht in seiner Wirkung weit über den Landkreis hinaus.“

Christian Guémy gilt als einer der bedeutendsten Streetart-Künstler Europas. Der 1973 in Paris geborene Künstler ist bekannt für seine filigranen Porträts, die in aufwendiger Schablonentechnik entstehen. Dabei legt er mehrere Farbschichten übereinander, arbeitet mit präzise geschnittenen Vorlagen und schafft eine Detailtreue, die fast fotografisch wirkt. Seine Motive reichen von historischen Persönlichkeiten über Alltagsmenschen bis hin zu Tieren. Die Arbeiten von C215 sind weltweit zu sehen – in Paris ebenso wie in New York, New Delhi oder Kapstadt. Mehrfach wurde er vom französischen Präsidenten ausgezeichnet, zudem ist er offizieller Maler der französischen Armee.

Die Landkreis-Kulturtage finden im Oktober statt

Das Projekt zeigt, dass Heimatgeschichte weit über traditionelle Bilder von Brauchtum hinausgeht. Viele der ausgewählten Persönlichkeiten – wie Dr. Barbara Renz, die erste promovierte Frau aus Süddeutschland, der jüdische Verleger Louis Lamm aus Buttenwiesen oder der Stenografie-Pionier Joseph Mindler – öffneten bewusst den Blick über die Grenzen hinaus und schufen Verbindungen in andere Länder und Kulturen.

Vereinsvorsitzender Heinz Gerhards blickt hoffnungsvoll auf das große Brückenbauer-Projekt: „Wir zeigen gemeinsam, dass es uns gelingt, auch weitab der großen Städte ein wirklich bedeutendes und vor allem bleibendes Kunstereignis zu stemmen.“ (AZ)

Die Landkreis-Kulturtage finden vom 2. bis 26. Oktober mit etwa 60 Veranstaltungen aus allen Bereichen des kulturellen Lebens statt. Die Veranstaltungsreihe besteht seit 1978. Schirmherr ist Landrat Markus Müller. Mehr Informationen: www.kulturundwir.de