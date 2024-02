Frau aus dem Kreis Dillingen wird online betrogen

Eine 47-Jährige hat eine Online-Anzeige aufgegeben. Dann haben sich Betrüger gemeldet.

Eine 47-Jährige aus dem östlichen Landkreis Dillingen bot am Samstag in einem Kleinanzeigenportal ein Hundegitter zum Verkauf an. Ein bisher unbekannter Betrüger meldete sich auf das Inserat und übersandte an die Anbieterin mehrere Links. Die 47-Jährige sollte ihre Bankdaten und ihre Zugangsberechtigung zu ihrem Online-Banking eingeben. Dem kam die Frau nach.

800 Euro wurden überwiesen

Der Unbekannte veranlasste daraufhin zwei Sofortüberweisungen über jeweils 800 Euro. Diese konnten über die Bank der Landkreisbürgerin noch rechtzeitig gestoppt werden, sodass kein Vermögensschaden entstand. Die 47-Jährige erstattete bei der Polizei Dillingen Anzeige wegen Überweisungsbetrug und Ausspähen von Daten. (AZ)