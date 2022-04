Frau fährt mit mehr als zwei Promille Alkohol Auto in Dillingen

Auch in Zusamaltheim und in Finningen kontrolliert die Polizei Verkehrsteilnehmer und erwischt Alkoholsünder.

Ein 26-jähriger Zusamaltheimer wurde am Samstag gegen 0.30 Uhr in Zusamaltheim von einer Polizeistreife in seinem Auto einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da deutlicher Alkoholgeruch von ihm ausging, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert über dem relevanten Grenzwert von 0,5 Promille, was hier eine Anzeige nach sich zog. Auf ihn kommen ein Monat Fahrverbot sowie eine empfindliche Geldbuße von 500 Euro zu.

Führerschein wird beschlagnahmt

Gegen 4 Uhr wurde ein 32-jähriger Mofa-Fahrer in der Schützenstraße in Finningen einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser ohne Licht und Helm unterwegs war. Hierbei wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Nachdem ein Atemalkoholtest verweigert wurde, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Zudem wurde der Führerschein des Verkehrsteilnehmers beschlagnahmt. So steht es im Polizeibericht.

Am helllichten Tag von der Polizei gestellt

Am Freitag gegen 11.05 Uhr wurde eine 42-jährige Pkw-Lenkerin im Hofmühlenweg in Dillingen ebenfalls von der Polizei aufgehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Bei der Fahrzeugführerin wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. (pol)

