Frau im Kreis Dillingen soll angeblich fast 50.000 Euro gewonnen haben

Eine Unbekannte namens Elisa Schwarz versucht, eine Frau am Telefon zu betrügen.

Eine 43-Jährige aus dem südlichen Landkreis erhielt am Dienstagvormittag einen Telefonanruf einer bisher unbekannten Betrügerin. Diese hatte sich als Elisa Schwarz ausgegeben und der Angerufenen einen vermeintlichen Geldgewinn in Höhe von 49.800 Euro in Aussicht gestellt.

Auch ein Geldtransport wird erwähnt

Für den Geldtransport durch ein Sicherheitsunternehmen verlangte die Anruferin von der 43-Jährigen Gutscheinkarten im Wert von 1.500 Euro. Letztere ließ sich nicht täuschen und erstatte Betrugsanzeige bei der Polizei Dillingen. (AZ)