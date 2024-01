Frau rastet im Gundelfinger Supermarkt aus

Sie hatte Hausverbot - nun erwartet sie ein Verfahren unter anderem wegen Körperverletzung und Nötigung. Zudem meldet die Polizei mehrere Unfälle mit Verletzten im Kreis Dillingen.

Im Landkreis Dillingen haben sich am Donnerstag mehrere Unfälle ereignet. In allen Fällen haben sich Personen verletzt. Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten 24-jährigen Autofahrer ereignete sich auf der Staatsstraße 2036 bei Laugna. Gegen 14.10 Uhr war der 24-Jährige mit seinem Auto auf der Staatsstraße zwischen Laugna und Emmersacker unterwegs. Kurz vor Bocksberg kam er allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn auf das Bankett ab, übersteuerte seinen Wagen und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Sein Auto überschlug sich und kam auf dem entlang der Staatsstraße verlaufenden Radweg auf dem Dach zum Liegen. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden.

In Dillingen verletzt sich ein junger Mann

Bei einem Verkehrsunfall in Gundelfingen erlitt ein 37-jähriger Autofahrer leichte Verletzungen. Der 37-Jährige befuhr mit seinem Renault gegen 19.35 Uhr die Wilhelm-Hauff-Straße in Richtung Günzburger Straße. Am Einmündungsbereich nahm er einem 56-jährigen Pkw-Fahrer, der auf der Günzburger Straße stadtauswärts unterwegs war, die Vorfahrt. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der leicht verletzte 37-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Der 56-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Gesamtunfallschaden von ungefähr 8.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich auch gegen 21.45 Uhr in Dillingen. Ein 22-jähriger Fahrer war auf der Klemens-Mengele-Straße in Richtung „Am Reitweg“ unterwegs. Auf Höhe der Straße „Am Galgenberg“ wollte er nach links abbiegen und bremste sein Fahrzeug ab. Ein nachfolgender 24-jähriger Fahrer fuhr auf den Wagen des 22-Jährigen auf. Der 22-Jährige musste mit Nackenschmerzen in ein Krankenhaus gebracht werden, der 24-Jährige blieb unverletzt. An den Unfallfahrzeugen entstand Gesamtschaden von circa 6.000 Euro.

Frau rastet im Gundelfinger Supermarkt aus

Kein Unfall, aber trotzdem Verletzte gab es bei einem weiteren Einsatz in Gundelfingen. Eine 39-Jährige betrat am Donnerstag gegen 13.10 Uhr einen Verbrauchermarkt in der Lauinger Straße in Gundelfingen. Aufgrund eines gegen sie verhängten Hausverbots wegen Ladendiebstahls hätte sie den Supermarkt nicht betreten dürfen. Zwei Angestellte verwiesen sie aus dem Supermarkt. Dabei ging sie eine der Angestellten an, kratzte sie am Hals und zerriss ihr T-Shirt. Des Weiteren beleidigte sie beide Angestellte. Die 39-Jährige erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Hausfriedensbruch. (AZ)