Freie Wähler: Landrat Markus Müller gibt den Kreisvorsitz ab

Ulrich Reiner wird zum neuen Chef des FW-Kreisverbands Dillingen gewählt. Wo der Bissinger seine Schwerpunkte setzen will.

Im restlos gefüllten Saal des Gasthauses Sonne in Gundelfingen fand jetzt die Neuwahl des Vorstands der Freien Wähler, Kreisverband Dillingen, statt. Der scheidende Kreisvorsitzende Markus Müller, der das Amt im Juni 2021 angetreten hatte und es nun im Rahmen der turnusgemäßen Neuwahl abgab, gab einen Rückblick auf seine Amtszeit. Der Dillinger Landrat begann mit der Bundestagswahl, als Kandidat Ulrich Reiner das beste FW-Ergebnis in Schwaben holen konnte, und spannte laut Pressemitteilung den Bogen bis hin zur Landratswahl in Dillingen, bei der aufgrund der engagierten Wahlwerbung des gesamten Kreisverbands und des großen Zusammenhalts die Wahl sehr erfolgreich habe gestaltet werden können.

Das Amt des Kreisvorsitzenden habe ihm "viel Freude gemacht" und er sei auch bereit gewesen, das Amt weiterzuführen, aber er sei "stolz und glücklich, dass es einen sehr gut geeigneten Kandidaten gibt, der die Freien Wähler in die Zukunft führen kann und wird". Deshalb, so Müller, stelle er sich nicht mehr zur Wahl. Ebenso sprach der Gastgeber, Bürgermeisterkandidat und Vorsitzender der Freien Wähler Gundelfingen, Dieter Nägele, ein Grußwort, in dem er seiner Vorfreude auf den persönlichen Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der bevorstehenden Wahlwerbung Ausdruck verlieh.

Der neue Kreisvorsitzende will junge Menschen für die Politik begeistern

Bei den nachfolgenden von Ex-Landrat Leo Schrell geleiteten Wahlen wurde der 34-jährige Bissinger Gemeinderat Ulrich Reiner einstimmig von der Versammlung gewählt. Als Ziele für die Zukunft nannte er laut Pressemitteilung vor allem, wieder mehr junge Menschen für die Politik zu begeistern. Man müsse "die Meinungen und Erfahrungen sowie die Wünsche junger Menschen ernst nehmen und diese aktiv einbinden". Auch eine intensivere Kommunikation und bessere Vernetzung der Ortsverbände sowie auch weiterhin eine sehr aktive Rolle in der Kommunalpolitik im Landkreis in enger Zusammenarbeit mit Landrat Markus Müller sei ihm sehr wichtig.

Stolz und froh zeigte sich Reiner, der im Ehrenamt als Feuerwehrmann und Obmann der Schiedsrichtergruppe Donau sowie beruflich in der Kreislaufwirtschaft aktiv ist, dass die Freien Wähler im Kreis mit den beiden Landtagsabgeordneten Fabian Mehring und Johann Häusler "zwei sehr fleißige und für den Landkreis erfolgreiche Abgeordnete im Landtag haben". Als Direktkandidat für die anstehende Bezirkstagswahl freue er sich sehr auf die kommenden Monate und die enge Zusammenarbeit mit dem Direktkandidaten für die Landtagswahl, Fabian Mehring.

Mehring: "Einer der erfolgreichsten FW-Kreisverbände in ganz Bayern"

Der Abgeordnete hatte in seiner Rede einen Blick hinter die Kulissen der aktuellen Landespolitik gewährt und das breite Themenfeld erörtert, das er in München als parlamentarischer Geschäftsführer bearbeite. Mehring sagte, er sei überzeugt, dass der Dillinger Kreisverband mit Ulrich Reiner an der Spitze bestens aufgestellt sei, "um seine Rolle als einer der erfolgreichsten FW-Kreisverbände in ganz Bayern weiter auszubauen". Als stellvertretende Vorsitzende wurden Susanne Ahle (Fristingen) sowie Willy Lehmeier (Wertingen) gewählt. Kassenwartin bleibt weiterhin Tina Huttner (Wertingen). Als Schriftführerin wurde Helga Link (Gundelfingen) gewählt. Beisitzer wurden Leonhard Reck (Ziertheim), Andreas Behringer (Mörslingen) sowie Elke Rathgeb (Dillingen). (AZ)

