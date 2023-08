Freizeit-Tipp im Kreis Dillingen: Einmal auf Lauschtour gehen

Wer seine Heimat einmal mit den Ohren erkunden möchte, der kann drei Lauschtouren folgen. Im kommenden Jahr wird es sogar eine Lausch-Radtour geben.

Halbzeit bei Sommerferien und Urlaubssaison: Wer schon fünfmal im Freibad und dreimal im Freizeitpark war, der sucht jetzt vielleicht noch nach einem anderen Zeitvertreib. Die Bayerisch-Schwaben Lauschtouren sind hierfür bestens geeignet. Das Ziel: Den Highlights im Dillinger Land auf völlig neue Art begegnen. Mitten in der Natur oder beim Spaziergang durch eine historische Stadt: Mit dem iPod oder der Smartphone-App eröffnet sich an jedem Lauschpunkt eine spannende Welt voller Geschichten und Überraschungen mit viel Fantasie und jeder Menge Humor.

Die Lauschtouren gibt es schon seit zehn Jahren

Über zehn Jahre gibt es die Lauschtouren in Bayerisch-Schwaben bereits. Lauschpunkt für Lauschpunkt soll es großes Kino für die Ohren geben. Dabei kommen viele spannende Persönlichkeiten aus der Region zu Wort. Mit ihrem Fachwissen, ihren Geschichten und Anekdoten zeichnen sie ein lebendiges Bild der Region. Hörfunk-Journalist Marco Neises führt die Lausch-Touristinnen und -Touristen mit viel Hintergrundwissen, Humor und Fingerspitzengefühl durch Natur und Kultur.

Lauschtouren: Das Smartphone wird zur Zeitmaschine

Mittlerweile gibt es 21 Hörspaziergänge. Drei davon führen durch das Dillinger Land. Die Lauschtour „Sagenhaftes rund um den Goldberg“ ist bei Familien besonders beliebt. Auf 3,6 Kilometern erleben sie die Faszination des Goldbergs, auf dem früher sogar Haie kreisten, und folgen den Spuren großer Weltgeschichte. Außerdem werden die Geheimnisse der Sagenwelt – von der versunkenen Goldburg bis zum legendären Goldschatz, der auf diesem Berg vergraben sein soll, humorvoll geklärt.

Die Kneipp-Stadt Dillingen kann ebenfalls mit einer Lauschtour erkundet werden. Das Thema der Tour, selbstverständlich Kneipp. Seelsorger, Theologe und Wasserdoktor – Sebastian Kneipp gilt als Entdecker der modernen Hydrotherapie. 1844 begann seine Karriere in Dillingen: Schule, Studium und ein Vollbad in der Donau, das sein Leben veränderte. All dies erfahren sie auf der zweistündigen Tour (Länge 4,3 km) durch die Donau-Stadt.

2024 kommen die sieben Kapellen als Lauschtour dazu

Die dritte Lauschtour in der Region führt noch weiter in der Geschichte zurück und dieses Mal nicht zu Fuß, sondern mit dem Rad. Auf der Radtour wird man in die Zeit der Römer zurückversetzt. In den 400 Jahren, in denen die Römer in der Provinz Rätien waren, haben sie viele überraschende Spuren hinterlassen. Auf der berühmten Römerstraße „Via Danubia“ radelt man auf rund 56 km durch das wunderschöne Donautal.

Lesen Sie dazu auch

So funktionierts: Einfach die kostenlose App unter dem Stichwort Bayerisch-Schwaben-Lauschtour im Apple App Store oder auf Google Play downloaden. Die gewünschten Touren müssen dann nur noch gespeichert werden und schon kann es losgehen. Ein Hörerlebnis, das auch Kinder und Jugendliche für Natur und Kultur begeistert.

Coming soon: 2024 wird der beliebte Sieben Kapellen Radrundweg ebenfalls als Lauschtour vertont. Ein weiteres absolutes Highlight im Dillinger Land! (AZ)