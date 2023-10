Kreis Dillingen/Augsburg

Freude bei AfD-Kandidat Singer: "Die Ampel war unser bester Wahlkampfhelfer"

Ulrich Singer am Wahlabend der Landtagswahl 2023.

Plus Der Donauwörther Ulrich Singer landet im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen auf Platz 3, in den Landtag zieht er dennoch ein. Will er Fraktionschef bleiben?

Ulrich Singer ist am Sonntagabend überglücklich. "Das ist doch super", sagt er und meint nicht nur das Gesamtergebnis der AfD, sondern auch sein persönliches. Gegen 21.30 Uhr steht der AfD-Politiker, der über die Zweitstimmenliste in den Landtag einzieht, bei 20 Prozent der Erststimmen im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen. Er sagt: "Wenn eine Zwei vorn steht, ist es eine deutliche Verbesserung zum letzten Mal." 2018 hatte der Erststimmenkandidat Rafael Hauptmann noch 13,1 der Erststimmen erhalten.

Singer führt seinen persönlichen Erfolg im Stimmkreis auf die Arbeit vor Ort zurück. Zudem habe die AfD von der schlechten Stimmung gegenüber der Ampel-Regierung profitiert, die er als den "besten Wahlkampfhelfer" bezeichnet. Außerdem müssten sich konservative Wählerinnen und Wähler inzwischen zwischen Freien Wählern und AfD entscheiden, weil die CSU keine konservative Politik mehr mache. Ihm sei es wichtig, dass seine Partei die stärkste Oppositionsfraktion stelle. Dadurch komme die AfD auch an bessere Posten in Ausschüssen und dürfe bei Landtagsdebatten gleich nach den Regierungsparteien sprechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

