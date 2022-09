Landkreis Dillingen

Fridays-for-Future-Aktivist: "Es braucht radikale Maßnahmen beim Klimaschutz"

Auch im Kreis Dillingen gingen Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Fridays for Future auf die Straße. Unser Bild entstand im März 2019 in Wertingen.

Plus Niklas Zöschinger hat Fridays for Future in den Landkreis Dillingen gebracht. Im Interview spricht er über die 1,5-Grad-Grenze, Markus Söder und Autobahnblockaden.

Von Jonathan Mayer

Herr Zöschinger, die 1,5-Grad-Grenze rückt immer näher – und es wird gleichzeitig unwahrscheinlicher, dass wir sie einhalten können. Was jetzt?



Niklas Zöschinger: Es wurde jahrzehntelang geschlafen, was Klimapolitik angeht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass Bewegungen wie Fridays for Future nach Deutschland gekommen sind, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Die Klima-Demos waren total wichtig, um einen Wechsel hin zu einer klimaorientierteren Regierung hinzubekommen. Aber nichtsdestotrotz darf man niemandem etwas vormachen, dass das mit dem 1,5-Grad-Ziel schwierig wird. Wir müssen nahezu alle Entscheidungen dem Klimaschutz unterordnen. Ansonsten schleppt man sich von der einen Krise in die nächste, viel größere.

