Friedrich-Josef Heidel bleibt Obermeister der SHK-Innung Nordschwaben

Der Unternehmer ist von der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik wiedergewählt worden. Bei der Versammlung wird Kritik am geplanten Gebäudeenergiegesetz laut.

Die Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) Nordschwaben hat gewählt. Bereits zum dritten Mal übernimmt Friedrich-Josef Heidel für weitere fünf Jahre das Amt des Obermeisters. Seine Stellvertreter sind Andreas Kundinger und Armin Sinning, die bereits im bisherigen Vorstand aktiv waren. Zur Vorstandschaft gehören noch zwölf weitere Innungsmitglieder, die in verschiedenen Funktionen tätig sind. In seinem Jahresrückblick berichtete Heidel über die vielfältigen Aktivitäten in der Innung. Dazu gehörten neben Schulungsangeboten und Fachinformationen vor allem Aktionen zur Nachwuchsgewinnung.

Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben Christoph Schweyer stellte den neuen Haushaltsplan der Innung vor. Geplant sind Investitionen in das Ausbildungszentrum der Innung. Positiv beurteilte Ausbildungsleiter Klaus Fleischer die Situation im Nachwuchsbereich. Alle Kurse konnten durchgeführt werden. Ein Vortrag zum Thema „Die Energiewende“ rundete die Innungsversammlung, die im Klosterbräu Unterliezheim stattfand, ab.

Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ist auf der Fit for Job in Höchstädt dabei

Bei der Versammlung sind von 85 Betrieben, die der Innung angehören, über 35 Unternehmer gekommen. Neben neuen Mitgliedern HSE-Anlagentechnik aus Monheim und Wagner GmbH aus Rain, die sich im Kreis ihrer Kollegen vorstellten, war auch Ehrenobermeister Friedrich Moll aus Nördlingen anwesend. Obermeister Friedrich-Josef Heidel zeigte in seinem Bericht die zahlreichen Themen auf, die die Innung im vergangenen Jahr bewältigt hat.

Zentral war dabei die Nachwuchswerbung mit Besuchen von Schulen und der Teilnahme am Berufswegekompass in Harburg sowie der Fit for Job in Höchstädt, die von den Jugendlichen, aber auch deren Eltern gut angenommen wurden. „Unser Handwerk ist unverzichtbar für die Umsetzung der Wärme- und Klimawende und bietet jungen Menschen ausgezeichnete Berufs- und Lebensperspektiven“, betonte Heidel. „Wer sich heute für einen Beruf im SHK-Handwerk entscheidet, wirkt mit am wichtigsten Zukunftsthema unserer Zeit“. Daher war es für die Innung enorm wichtig, die Räumlichkeiten für die Überbetriebliche Lehrlingsausbildung in Donauwörth zu halten. Dies ist nun bis 2026, nach einem Gespräch mit Landrat Rössle gesichert, der ebenfalls die wichtige Ausbildung der SHK-Branche in Donauwörth halten möchte.

Anton Reiter und Roland Ott sind nicht mehr Teil des Vorstands

Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung war die Neuwahl des Obermeisters, seiner beiden Stellvertreter sowie der zwölfköpfigen Vorstandsmannschaft. Nahezu alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt. Der bisherige und neue Obermeister Heidel bedankte sich für das überzeugende Votum und versicherte, dass er „die Innung und die Branche mit Energie weiter nach vorne bringen“ wolle. Erstmals im Amt als Stellvertreter sind Andreas Kundinger und Armin Sinnig, die Roland Ott und Anton Reiter ablösten, die sich nicht mehr zur Wahl stellten, aber mit ihrem Fachwissen weiter dem Vorstand angehören. Zum Lehrlingswart wurde Otfried Müller gewählt, Andreas Schabel ist Schriftführer. Neu in den Vorstand wurden Andreas Seefried, Steffen Schneider und Christian Stöckl gewählt. Der Vorstandschaft gehören weiter an: Christian Hummel, Johannes Jaworski, Matthias Klauser, Eckhard Seiler und Michael Wenninger. Den Rechnungsprüfungsausschuss gehören Jürgen Schmauder und Raphael Herreiner an. Der Haushaltsplan wurde einstimmig angenommen.

Obermeister Heidel kritisiert: Energiegezänke verunsichert Kunden

In seinem Fachvortrag „Die Energiewende“ zeigte Jörg Schütz vom Fachverband SHK Bayern in großen Zügen die Ungereimtheiten und Widersprüche im geplanten Gebäudeenergiegesetz (GEG), das die Bundesregierung im Herbst auf den Weg bringen möchte. Noch sind die Inhalte nicht konkret formuliert, aber die verschiedenen Änderungen des Entwurfs sowie die laufende, kontroverse politische Diskussion haben bei den Kunden der Innungsbetriebe zu hoher Verunsicherung geführt. „Das Energiegezänke der Politik muss ein Ende haben. Wir brauchen klare Aussagen, die auch praktisch umzusetzen sind. Nur so kommt wieder Ruhe in den Markt“, forderte Obermeister Heidel. (AZ)