Frühjahrsrätsel: Löwenzahn bringt 1000 Euro nach Höchstädt

Maria Hergöth aus Höchstädt wird während der Arbeit von einem Anruf überrascht: Sie gewinnt 1000 Euro beim Frühjahresrätsel "Pflück das Glück" unserer Zeitung.

Davon, so viel Geld an einem Dienstagnachmittag zu gewinnen, ist Maria Hergöth aus Höchstädt überrascht. Wegen der richtigen Antwort "Löwenzahn" beim Frühjahresrätsel "Pflück das Glück" unserer Zeitung hat die 61-Jährige zehn Einhunderteuroscheine erhalten. Zur Gewinnübergabe kommt es in der Stadtbücherei in Höchstädt, in welcher sie seit 1992 arbeitet. Sie scannt noch ein paar Bücher von einer Mutter mit Tochter ein, bevor sie freudestrahlend den Umschlag mit Geld entgegennimmt.

Frühjahrsrätsel "Pflück das Glück": Blumen erraten und 1000 Euro gewinnen

Den Anruf über den Sieg erhielt die Höchstädterin, als sie gerade nach der Herfahrt mit dem Rad in der Stadtbücherei die Türe aufschloss. Sie habe nach dem Mitmachen extra die Telefonnummer von der Arbeit angegeben. "Wenn mein Mann im Garten ist, hört er das Telefon oft nicht", verrät sie und lacht. Bei den Rätseln unserer Zeitung macht sie regelmäßig mit, doch nun hat sie zum ersten Mal gewonnen. Und das mit der Antwort "Löwenzahn". Sie freue sich immer, wenn dieser in seinem fröhlichen Gelb blühe. Die Wildpflanze, die auch heilende Wirkungen hat, sei ihre Lieblingsblume.

Blumen mag sie sehr, wie den Fliederbusch an ihrem Eingang oder die Maiglöckchen im heimischen Grün, worum sich ihr Mann kümmert. "Das ist eine solche Duftwolke", schwärmt sie. Aber die Blütenpracht ist ihr lieber im Garten, als in der Blumenvase, wo sie verwelken.

Was sie mit dem Gewinn vom Frühjahrsrätsel "Pflück das Glück" vorhat

Nachdem Hergöth vom 1000-Euro-Gewinn erfahren hat, hat sie gleich ihren Mann angerufen. "Der ist sogar gleich drangegangen", sagt sie und schmunzelt. Für etwas Spezielles haben sie das Geld noch nicht vorgesehen. Immer wieder macht das Paar aber ein paar Tage Urlaub – vielleicht gibt es in diesem Jahr einen Kurztrip mehr. (sukl)