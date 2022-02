Für die WIR 2022 in Dillingen gibt's jetzt Geld vom Freistaat

Plus Auf der Dillinger Messe läuft vom 25. bis zum 29. Mai eine Pilotstudie zur Digitalisierung regionaler Verbrauchermessen. Wie das umgesetzt wird.

Für den Messeorganisator Josef Albert Schmid ist die Planung der Dillinger Messe WIR 2022 eine richtige Prüfung. Bereits zwei Mal wurde der Start der Landkreis-Ausstellung wegen Corona verschoben, sie findet jetzt vom 25. bis zum 29. Mai auf dem Ausstellungsgelände im Dillinger Donaupark statt.