Für ein bewusstes Leben mit Zielen und Werten

Das Christliche Wort von Anna-Maria Maul, Pastoralassistentin der Pfarreiengemeinschaft Wertingen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Das Evangelium des heutigen Sonntages scheint keine Frohe Botschaft zu sein. Wir hören dort von Jungfrauen, die auf ihren Bräutigam warten. Unter diesen Frauen sind kluge und törichte Frauen. Die erst genannten sind bereit und achten auf das, was sie brauchen. Die zwei genannten haben sich anscheinend nicht ausreichend vorbereitet. So geschah es, dass sie zu wenig Öl hatten und ihrem Bräutigam nicht entgegengehen konnten, sondern ihr Versäumnis aufholen mussten. Doch so sind sie in einen Verzug gekommen, der nicht mehr aufzuholen war und sie konnten nicht an der Hochzeit teilnehmen. Ist das nicht deprimierend? Was hat das mit der Frohen Botschaft zu tun? Wieso erzählt uns Jesus eine Unglücksgeschichte?





Wie allen Gleichnissen die Jesus uns erzählt, als auch den Märchen, die von Generation zu Generation weitergetragen wurden, ist auch dieses Gleichnis ein Spiegel, der uns als liebevolle Warnung vorgehalten wird. Dieser Spiegel will uns darauf aufmerksam machen, dass wir achtsam werden.

Achtsam für unser Ziel und uns dessen Bedeutung für uns bewusst werden. Dieses Ziel kann ein Vorsatz für das eigene Berufsleben sein. Es könnte der Wunsch nach einer harmonischeren Beziehung zwischen Partner oder den Kindern sein. Es könnte aber auch das christliche Lebensziel sein, sein Leben mit Gott zu leben.

Welches Ziel es auch sein mag, so ist es doch immer dieselbe Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, die wir diesem schenken dürfen. Fehlt uns diese Achtsamkeit, so mahnt uns das Gleichnis, sind wir nicht vorbereitet, um es in Empfang zu nehmen. Das Gleichnis möchte uns aufwecken zu einem Leben, in welchem wir uns unserer Ziele und deren Wert bewusst sind, damit unsere Geschichte als Glücksgeschichte endet. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche! (AZ)