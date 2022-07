Für Ukraine-Flüchtlinge sind dringend Wohnungen im Kreis Dillingen gesucht

Seit fast fünf Monaten ist Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Auch im Landkreis Dillingen sind viele Flüchtlinge angekommen. Aber es gibt kaum Wohnraum.

Seit knapp fünf Monaten dauert nun der Krieg in der Ukraine an. Zwischenzeitlich wurden im Landkreis Dillingen 749 ukrainische Geflüchtete im Ausländerzentralregister erfasst. Wohnungslotsin Katja Finger konnte zusammen mit dem Team Asyl und Integration des Landratsamtes 290 ukrainische Geflüchtete in Privatwohnungen sowie 38 Personen in Gästezimmern bei Privatpersonen vermitteln. Zudem wurden 176 Personen in dezentralen staatlichen Unterkünften untergebracht.

Mehr Flüchtlinge für den Landkreis Dillingen von Anker-Zentren

Landrat Markus Müller dankt der Bevölkerung für die enorme Hilfsbereitschaft sowie die humanitäre Unterstützung, insbesondere in Form der zahlreichen Unterbringungsangebote, die dringend benötigt werden. „Das vielfältige Engagement der ehrenamtlich wirkenden Menschen sowie der Einsatz der Dolmetscher verdient Respekt und Anerkennung“, betont Müller in einer Pressemitteilung. Derzeit gehen nach wie vor zahlreiche Anfragen hinsichtlich freier Unterbringungskapazitäten beim Landratsamt ein. Zudem ist in den nächsten Monaten auch verstärkt mit staatlichen Zuweisungen von Flüchtlingen anderer Nationalitäten aus den bayerischen Anker-Zentren zu rechnen. „Deshalb ist das Landratsamt weiterhin intensiv auf der Suche nach verfügbarem Wohnraum“, begründet Landrat Müller den erneuten Aufruf an die Bevölkerung, geeigneten Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Gesucht sind Häuser, Privatwohnungen und Gebäude in der Region

Gesucht werden Privatwohnungen zur direkten Vermietung an die Flüchtlinge sowie komplette Häuser, die sich längerfristig als dezentrale Asylbewerberunterkünfte eignen. Dabei sollte keine Nutzungsbegrenzung auf ukrainische Kriegsflüchtlinge erfolgen, um die Liegenschaft flexibel verwalten und bei Bedarf Asylbewerbern unabhängig von der Nationalität zur Verfügung stellen zu können. So wäre auch eine durchgängige Nutzung der Immobilie während der gesamten Mietdauer eher gewährleistet. Sofern die Objekte geeignet sind, kann eine längerfristige Anmietung durch den Freistaat Bayern, vertreten durch das Landratsamt, erfolgen. Aufgrund der gegenüber sonstigen Mietverhältnissen größeren Belegungsdichte der Mietobjekte ist grundsätzlich ein Zuschlag zur ortsüblichen Miete als Kompensation für die verstärkte Abnutzung möglich, teilt Landrat Müller mit.

Hier können sich Interessenten beim Landratsamt Dillingen melden

Interessenten können ihre Angebote an die E-Mail-Adresse asyl-unterbringung@landratsamt.dillingen.de senden. Zudem besteht die Möglichkeit, das Angebot über das Kontaktformular, das auf der Homepage des Landratsamtes hinterlegt ist, an das Landratsamt zu richten. Das Formular ist unter der Rubrik „Aktuelles & Kurzinfos" unter „Informationen zum Ukraine-Konflikt“ eingestellt. Zudem können sich Bürgerinnen und Bürger bei Angeboten bezüglich Wohnraum auch gerne telefonisch unter 09071/77062152 an das Team Asyl und Integration des Landratsamtes wenden. (AZ, sb)

Lesen Sie dazu auch