Fußballfan wird beim Kauf von Champions-League-Karten abgezockt

In gleich drei Fällen sind Online-Käufer aus dem Kreis Dillingen auf Betrüger hereingefallen. Die verlorenen Geldbeträge belaufen sich teils auf mehrere hundert Euro.

Mehrere Frauen und Männer aus dem Landkreis Dillingen sind zuletzt auf Online-Betrüger hereingefallen. Wie die Polizei mitteilt, wurde etwa eine 49-Jährige über eine Online-Seite auf einen Kinderfahrradanhänger aufmerksam und überwies am 19. Oktober an einen vermeintlichen Online-Shop knapp 260 Euro. Die Lieferung der Ware blieb allerdings aus und der Webshop war nicht mehr erreichbar.

Online-Betrug: Junger Mann überweist 410 Euro für Champions-League-Karten

In einem anderen Fall überwies ein 29-jähriger Landkreisbürger am 29. Oktober an einen bisher unbekannten Betrüger über einen Online-Bezahldienst 410 Euro für Champions-League-Karten. Der Empfänger übersandte die Karten entgegen der Vereinbarung nicht per E-Mail und reagierte auch nicht mehr auf Nachfragen des 29-Jährigen.

Ebenfalls einem Betrüger aufgesessen ist ein 31-jähriger Einwohner aus dem südlichen Landkreis Dillingen. Er tätigte laut Polizei am 1. November einen nicht versicherten Geldtransfer auf das Konto eines bisher unbekannten Täters, der in einem Online-Kleinanzeigenportal einen Akku-Schrauber für 75 Euro angeboten hatte. Nach der Bezahlung stellte sich heraus, dass der 31-Jährige betrogen wurde und die Ware nicht geliefert wird. In allen Fällen erstatteten die Opfer Anzeige bei der Dillinger Polizei. (AZ)

