Gefährliches Überholmanöver nahe Bachhagel führt zu Unfall

Die beiden Fahrzeuge prallen frontal zusammen, als ein Mann nahe Bachagel zum Überholmanöver ansetzt. Auch in Villenbach, Dillingen und Lauingen hat es gekracht.

Zwischen Bachhagel und Wittislingen hat es am Donnerstag gekracht. Gegen 7.45 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2025 zu einem folgenschweren Unfall, nachdem ein 30-jähriger Fahrer aus dem Raum Lauingen trotz unübersichtlicher Verkehrslage an einer Bergkuppe einen vor ihm fahrenden Lastwagen überholen wollte. Der Fahrer übersah dabei eine entgegenkommende 46-Jährige. Beide Autos prallten frontal zusammen, wodurch die 46-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Dillingen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zwei nachfolgende Autos fuhren laut Bericht der Polizei über Trümmerteile, die auf der Fahrbahn lagen und wurden ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit circa 15.100 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Unfallverursacher bereits zuvor auf der Staatstraße 2025 einen Pkw überholt hatte, obwohl dort ein Überholverbot galt. Gegen den 30-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Bei Villenbach schleuderte ein Auto in den Straßengraben

Das war jedoch nicht der einzige Unfall, der sich am Donnerstag im Landkreis Dillingen ereignet hat. Gegen 11.50 Uhr wollte ein 30-jähriger Fahrer von der Staatsstraße 2027 bei Villenbach nach links in einen Feldweg einbiegen. Dabei übersah er ein nachfolgendes Auto, das zum Überholen angesetzt hatte. Der 58-jährige Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte in die linke Seite seines Unfallgegners. Dabei schleuderte sein Auto in einen angrenzenden Straßengraben. Beide Fahrer blieben unverletzt, an den beiden Pkw entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Weil gegen 13.40 Uhr eine Frau am Kreisverkehr der Donaustraße zum Kasernplatz verkehrsbedingt abbremsen musste, kam es dort zu einem Auffahrunfall. Ein nachfolgender 52-jähriger Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck auf. An den Pkw entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

In Lauingen streifte gegen 13.10 Uhr eine 20-jährige Fahrerin beim Ausparken aus einer Parklücke an der Friedrich-Ebert-Straße einen daneben geparkten Audi an der Stoßstange. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der das Kennzeichen notierte und die Polizei verständigte. An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Gegen die 20-Jährige wird nun wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt. (pol)