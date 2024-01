Geflügelpest in Betrieb im Kreis Dillingen: 20.000 Tiere müssen sterben

In einem Betrieb im Landkreis Dillingen mit knapp 20.000 Tieren hat sich die Geflügelpest ausgebreitet. Jetzt werden die Tiere getötet. Und es gibt weitere Maßnahmen.

In einem Nutz- und Hausgeflügelbestand mit knapp 20.0000 Tieren im westlichen Landkreis Dillingen ist die hochpathogene aviäre Influenza (HPAI) – sogenannte Geflügelpest – nachgewiesen worden. Die nach dem Recht der Europäischen Union vorgesehenen Maßnahmen wurden unmittelbar eingeleitet, teilt das Landratsamt am Dienstagnachmittag mit. So wurde der Betrieb durch das Veterinäramt vor Ort umgehend gesperrt und die aus Gründen des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung notwendige Tötung der Tiere des betroffenen Bestandes veranlasst. Beim Landratsamt erklärt man auf Nachfrage, dass alle 20.000 Tiere des Betriebs in einem "Containerbegasungssystem" getötet werden.

Der Befund, dass es sich um HPAI handelt, liege seit Dienstagnachmittag vor. Aufgefallen war das Virus, nachdem mehrere Tiere verendet sind. Wie das Virus in den Betrieb gelangte, sei bislang unklar, heißt es. Um den betroffenen Betrieb werden gemäß den tierseuchenrechtlichen Vorgaben eine Schutzzone und eine Überwachungszone festgelegt. Die weiteren Maßnahmen vor Ort, insbesondere die genaue Festlegung der Schutz- und Überwachungszone, werden vom Landratsamt per Allgemeinverfügung geregelt und zeitnah über die Medien sowie eine Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises bekannt gemacht, heißt es.

Geflügelpest im Landkreis Dillingen: Tote Wildvögel sollte man nicht anfassen

Um eine weitere Ausbreitung der Geflügelpest in der Wildvogelpopulation rasch zu erkennen, wird in Bayern das bewährte Wildvogelmonitoring konsequent weitergeführt. Zusätzliche erforderliche regionale Maßnahmen erfolgen auf Grundlage einer zentralen Risikobewertung, welche fortlaufend an das aktuelle Geschehen angepasst wird.

Eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen in Deutschland ist bislang nicht bekannt geworden, heißt es in der Mitteilung. Dennoch sollten Geflügelhalter sowie Bürgerinnen und Bürger, die bei Geflügel auffällige Symptome oder vermehrte Todesfälle feststellen beziehungsweise tote Wildvögel auffinden, diese nicht anfassen und entsprechende Feststellungen oder Funde dem Veterinäramt (Tel. 09071/51-350; E-Mail: veterinaer@landratsamt.dillingen.de) melden.

Aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern sowie ein Merkblatt für Geflügelhalter sind auf der Seite des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (www.lgl.bayern.de) unter dem Stichwort "Geflügelpest" verfügbar. (AZ mit mayjo)