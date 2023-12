"Gegen das Vergessen": Auszubildende besuchen Auschwitz

Azubis aus dem Raum Augsburg, Dillingen und Donau-Ries fahren nach Polen, um die Spuren jüdischen Lebens zu erkunden. Ein Besuch im ehemaligen Vernichtungslager steht an.

26 Auszubildende aus dem Raum Augsburg, Dillingen und Donau-Ries sowie aus Berlin und Brandenburg haben sich Anfang November gemeinsam auf den Weg, um an einer knapp einwöchigen Studienreise nach Auschwitz in Polen teilzunehmen. Pädagogisch begleitet wurde die Reise von den Lehrkräften Annika Maas, Christian Steurer und Eva Horner.

Schwerpunkt der Reise war es zum einen, das einstige jüdische Leben in Auschwitz und Krakau durch geführte Stadtrundgänge näher kennenzulernen. So lebten vor dem Zweiten Weltkrieg rund 8000 Juden im kleinen Oświęcim, was mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachte. Juden und Christen pflegten damals ein harmonisches Miteinander. Noch heute kann man im Zentrum von Oświęcim die bestens erhaltene Chevra-Lomdei-Mishnayot-Synagoge bewundern, die zum jüdischen Museum gehört und an die sich das einladende Café Bergson mit selbst gebackenen Kuchen und Kaffee direkt anschließt. In Krakau stand ein Besuch des wunderschönen jüdischen Viertels mit seinen Synagogen und kulturellen Besonderheiten auf dem Programm.

Ein weiterer wichtiger Teil der Studienreise hatte die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Holocaust und seinen Folgen, insbesondere durch den Besuch der ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz I (Stammlager) und Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II) zum Ziel. An zwei Tagen bekamen die Auszubildenden tiefgreifende Einblicke in das unvorstellbar grauenvolle und menschenunwürdige Leben der damaligen Häftlinge in Auschwitz.

Am letzten Abend fand eine Gedenkzeremonie statt. Die Teilnehmenden hatten sich hierfür bereits im Vorfeld passende Texte, Fürbitten und Lieder ausgesucht und diese in einem würdigen Rahmen vorgetragen. An dieser Andacht nahmen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Südpolenfahrt, unter anderem Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller, teil, welche im Rahmen der Städtepartnerschaften zwischen Lauingen, Berlin Marzahn-Hellersdorf und Tychy zum gleichen Zeitpunkt stattfand. (AZ)