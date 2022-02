"Geht nicht wegen Corona": Wie sich Jugendliche im Kreis Dillingen fühlen

Plus Jugendliche haben während der Corona-Krise viel mitgemacht. Wie es Schüler- und Schülersprecherinnen aus dem Landkreis Dillingen aktuell geht und wie sie die Pandemie wahrnehmen.

Oliwia Drela war 14 Jahre alt, als die Pandemie ausbrach. Nun ist sie 16, Sprecherin für die Mittelschulen im Landkreis Dillingen und steht kurz vor dem Abschluss. Sie musste sich gewöhnen an Masken, Abstände, Tests, Lüften und den Unterricht zu Hause. Das alles ist für sie zum Alltag geworden - auch wenn sie eigentlich nichts lieber als einen Abschlussball organisieren möchte. Oder zumindest irgendeine Veranstaltung, um Schüler und Schülerinnen zusammenzubringen.