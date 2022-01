Keine 2G-Regel im Kreis Dillingen: Handel ist erleichtert

Plus Beim Shoppen müssen Kunden und Kundinnen in Bayern keinen Impfstatus mehr zeigen. Darüber sind die Händler im Kreis Dillingen erleichtert. Die Kunden bleiben aber noch oft fern.

Ungeimpfte dürfen auch im Einzelhandel wieder einkaufen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof kippte nun die 2G-Regel für Geschäfte mit Waren, die nicht der Deckung des täglichen Bedarfs dienen. Nur noch Geimpfte und Genesene konnten dort seit Anfang Dezember einkaufen. Es gelten wieder einheitliche Regeln in den Geschäften. Die Händler und Händlerinnen im Landkreis Dillingen sind erleichtert, doch die Kundschaft scheint weiter verunsichert.