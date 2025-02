Gemeinde Holzheim genehmigt Bau eines Umspannwerks

Ein neues Umspannwerk soll im Holzheimer Gewerbegebiet entstehen. Dafür hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag grünes Licht gegeben. Auch der Waldkindergarten soll künftig doppelt so viele Betreuungsplätze bieten wie zuvor.

Auf einer 1,7 Hektar großen Fläche im Holzheimer Gewerbegebiet soll nach den Plänen von LVN, der Netz-Tochter der Lechwerke (LEW), ein ein Hektar großes Umspannwerk entstehen. Die LVN habe das Grundstück gekauft, sagte Bürgermeister Simon Peter im Vorfeld der Ratssitzung auf Nachfrage, „dass die da nicht vorhaben, einen Kinderspielplatz zu bauen, war uns klar.“ Das Vorhaben sei zudem ein privilegiertes Bauvorhaben im Außenbereich, das nicht unbedingt im Gewerbegebiet hätte umgesetzt werden müssen. „Aber das ist natürlich sinnig, es dort zu errichten.“ Das Grundstück befindet sich im Norden von Holzheim, an der Raiffeisenstraße.

Zuwachs bei der Stromerzeugung macht Umspannwerk nötig

Ein Sprecher der LEW Verteilnetze (LVN), die das Umspannwerk plant, sagt auf Nachfrage, dass die Gemeinde zum Grundstückskauf zwischen den Grundstückseigentümern und dem Netzbetreiber vermittelt habe. „Netzberechnungen von LVN haben ergeben, dass für den notwendigen Zuwachs bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ein zusätzlicher Verknüpfungspunkt zwischen dem Hoch- und Mittelspannungsnetz bei Holzheim notwendig ist.“ Mit den geplanten Windkraftanlagen im Weisinger Forst stehe der Bau des Umspannwerks allerdings nicht im Zusammenhang, so der Sprecher.

Die vorhandenen Leitungen des Hoch- und MIttelspannungsnetzes ermöglichten „eine gute Anbindung an das vorhandene Netz“ der LVN, so der Sprecher weiter. „Zudem ist in der gesamten Region ein erheblicher weiterer Zubau bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu erwarten.“ Aktuell befinde man sich noch in der Planungsphase, sagt der Sprecher. Die Gemeinde Holzheim gab in der Ratssitzung ihr Einverständnis zu dem Projekt. Parallel muss auch das Landratsamt den Bauantrag prüfen. Beginnen soll der Bau im dritten Quartal 2025, so der LVN-Sprecher. Ans Netz könnte die Anlage dann im zweiten Halbjahr 2027 gehen.

Ein weiteres Thema im Holzheimer Rat war die Erweiterung des Waldkindergartens. Zum September 2023 war die Gemeinde mit dem zusätzlichen Betreuungsangebot an den Start gegangen. 20 Plätze standen in einem gemeindlichen Waldstück zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter können sich Kinder und Betreuerinnen in einem Bauwagen mit Wasseranschluss und einem Tipi aufhalten. Letzteres war auch durch einen gemeinsamen Kraftakt noch pünktlich zur Einweihung fertig geworden.

Zum 1. September 2025 soll nun eine weitere Gruppe für weitere 20 Kinder im Wald entstehen. Die Nachfrage ist laut dem Bürgermeister groß. „Es ist natürlich eine Nische im Vergleich zum anderen Kindergarten“, sagt Peter. Dort werden aktuell 120 Kinder betreut. „Klar, jetzt ist Zeitdruck da, aber das schadet nicht.“ Zum September soll alles fertig werden. Von der Genehmigung bis zum Bauwagen und Tipi.