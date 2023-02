Gemeinsam auf der Suche nach Eichhörnchen

Seit 2020 sammelt der Bund Naturschutz mithilfe von Bürgern Daten über Eichhörnchen. Mehr als 45.300 wurden in Bayern seitdem gemeldet. Jetzt geht das Projekt in die nächste Runde.

Im Frühjahr 2020 startete der Bund Naturschutz das groß angelegte Citizen-Science-Projekt „Eichhörnchen in Bayern“. Interessierte können über eine App oder die BN-Webseite melden, wann und wo sie Eichhörnchen entdeckt haben. Bis heute kamen so über 35.500 Meldungen mit insgesamt 45.300 Tieren zusammen. Im Landkreis Dillingen wurden seit Projektstart 235 Tiere gemeldet. „Das ist ein großartiges Ergebnis und zeigt, dass sich viele Menschen für Eichhörnchen begeistern“, erklärt Thomas Hefele von der BN-Kreisgruppe Dillingen in einer Pressemitteilung.

Bisher jedoch schwanken die Zahlen extrem. „Das kann viele Gründe haben. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass Lebensraumveränderungen, Nahrungsengpässe und die langen Hitzeperioden der letzten zwei Sommer eine Mitschuld tragen“, so der Naturschützer. Grundsätzlich gilt: Eichhörnchen folgen dem Nahrungsangebot und die Tiere brauchen samentragende Bäume, um zu überleben. „Derzeit melden uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Beobachtung überwiegend aus dem kommunalen Gebiet und Gärten. Gibt es dort durch lange Trockenperioden kaum Nahrung und Wasser, wandern viele Jung- und Alttiere ab. Nach drei Jahren Projektlaufzeit sind Interpretationen aber schwierig. Gute Aussagen lassen sich erst treffen, wenn wir über die nächsten Jahre hinweg viele Daten aus allen Naturräumen erhalten und diese dann miteinander vergleichen“, so Hefele.

Gerade im Wald fehlen Beobachtungen

Die Teilnahme am Projekt soll weiter verbessert werden. Deshalb plant der BN seine Melde-App zu überarbeiten und die Datenabfrage anzupassen. „Wir haben viele Rückmeldungen zu überfahrenen Eichhörnchen bekommen. Diese Meldeoption gibt es bisher nicht. Das möchten wir gerne ändern. Ebenso ist die Information interessant, an welchen Orten früher häufig Eichhörnchen beobachtet wurden und heute nicht mehr. Wir brauchen also auch die Möglichkeit, keine Funde zu melden“, erklärt der stellvertretende Kreisvorsitzende. Außerdem denkt der BN über das Integrieren von standortbasierten Push-Messages nach, welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer daran erinnern sollen, Eichhörnchen an Orten zu suchen, an denen Beobachtungen fehlen – wie zum Beispiel im Wald. Übrigens: die beste Beobachtungszeit ist jetzt. Die Bäume haben noch nicht ausgetrieben, die Kronen sind kahl. Ideale Voraussetzungen für die Eichhörnchensuche, heißt es in der Pressemitteilung.

Ziel des Projekts ist es, mehr über die Verbreitung der Eichhörnchen zu erfahren und das Wissen über Entwicklung und Zustand der Populationen zu verbessern. Mehr Infos unter Eichhörnchen beobachten und melden - BUND Naturschutz in Bayern e.V. (bund-naturschutz.de). (AZ)