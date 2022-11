Gemeinsam trauern: Wie Familien Allerseelen begehen können

Der Feiertag Allerseelen kann Anlass sein, mit Kindern und Jugendlichen über den Tod zu sprechen. Rituale helfen dabei, die Trauer gemeinsam zu verarbeiten.

„Geliebten, verstorbenen Menschen im Familienkreis zu gedenken, kann etwas Tröstendes und Kräftigendes sein“, sagt Antje Werner von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) Dillingen. Der Feiertag Allerseelen, der in der römisch-katholischen Kirche traditionell am 2. November begangen wird, dient als Tag des Gedenkens. Der Feiertag kann ein Anlass sein, sich gemeinsam an verstorbene Familienmitglieder, Freunde und Bekannte zu erinnern, als Familie Zusammenhalt zu erfahren und Kinder in ihrem Umgang mit dem Tod zu begleiten.

Tage des Gedenkens können Kinder- und Erwachsenenseelen guttun. Sie machen Trauer handhabbar. „Gedenktage können helfen, Balance zu halten zwischen trauervoller und trauerfreier Zeit“, so die Erziehungsberaterin. „Wiederkehrende Gedenk- und Erinnerungstage bieten außerdem Gelegenheit, den Verlust des geliebten Menschen der zwischenzeitlichen Entwicklung des Kindes ‚anzupassen‘, also zu helfen, Verlust und Gefühle neu einzuordnen“, ergänzt Antje Werner. Sich als Familie bewusst auch „Trauer-Zeit“ zu nehmen, kann sich positiv auf den kindlichen Gemütszustand und die Verarbeitung von Verlust auswirken.

Trauern in der Familie: Tipps von der Erziehungsberatung im Kreis Dillingen

Doch das sind nicht die einzigen Vorteile, die Familien aus Tagen des Gedenkens ziehen können. „Für Kinder ist es sehr wichtig, dass ihre Eltern ihnen eine neue Verbindung zu einer verstorbenen Person zeigen“, weiß die Erziehungsberaterin. Gemeinsames Erinnern stärkt ihre Verbundenheit mit geliebten Menschen, die von ihnen gegangen sind, und nimmt ihnen die Angst, diese Personen zu vergessen. Das gemeinsame Gedenken ermöglicht den Familienmitgliedern zudem, ihre Gefühle in einem geschützten Rahmen zu zeigen. Kinder erleben dabei, dass die Gemeinsamkeit tröstet und sie in ihrer Trauer oder ihrem Vermissen nicht alleine sind. „Im Moment des Gedenkens gemeinsam trösten: So können Familien es schaffen, dem Tod und der Trauer das Bedrohliche und Ängstigende zu nehmen“, sagt Antje Werner.

Selbst wenn Kinder keinen Verlust erlebt haben, können Eltern den Feiertag Allerseelen als Anlass aufgreifen, über das Thema Tod zu sprechen. Damit geben sie Kindern die Gelegenheit, Fragen zu stellen. „Ab dem Schulkindalter haben Kinder einen eher technisch interessierten Blick an den Vorgängen rund um den Tod und erste Fragen tauchen auf“, so Werner weiter. Gut, wenn Eltern die Fragen direkt beantworten oder zugeben, wenn sie etwas nicht wissen. „Kinder sollten merken, dass über den Tod gesprochen werden darf und das Thema nicht angstbehaftet sein muss“, betont Antje Werner. Neben religiösen Feiertagen wie Allerseelen können auch Ehrentage oder Geburtstage von Verstorbenen als Tage des Gedenkens dienen.

Dies sind kindgerechte Rituale des Gedenkens

Tage des Gedenkens können, müssen aber nicht, einen Besuch auf dem Friedhof einschließen. Sie eignen sich sehr gut für jegliche Art von Familienausflügen, bei denen das Erinnern im Vordergrund steht. „Manchmal gibt es einen bestimmten Ort oder eine Aktivität, die Kinder mit einer verstorbenen Person verbinden, wie beispielsweise eine Wanderung“, sagt die KJF-Erziehungsberaterin. Wichtig sei, solche Erinnerungstage aktiv zu gestalten. Bildersprache anbieten: Damit Kinder ihre Verbindung zu Verstorbenen lebendig halten, können Eltern Metaphern nutzen. Die Vorstellung von dem Menschen „im Himmel“ ist beispielsweise für viele Kinder gut verständlich, da der Himmel sichtbar, aber doch fern ist. Aber auch Sterne oder ein Regenbogen bieten sich als Symbole an.

Um ihre Verbindung mit Verstorbenen zu spüren, hilft es vielen Kindern, mit den Menschen zu sprechen, als wären sie anwesend. Sie können ihnen erzählen, was sie erlebt oder Neues gelernt haben. Ältere Kinder erleben es als Unterstützung, wenn sie den Verstorbenen um Rat fragen können. Geschenke machen: Kindern hilft es, etwas zu tun, weiß die Erziehungsberaterin. Als Ritual an einem Tag des Gedenkens können sie zum Beispiel aktiv werden, indem sie für die verstorbene Person ein Geschenk basteln und dieses ans Grab oder zu einem Foto legen. „Kinder haben so das Gefühl, etwas Tröstendes für die verstorbene Person zu hinterlassen und Freude auszulösen“, sagt Antje Werner . (AZ)

