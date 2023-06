"Genug Rettungsschwimmer im Kreis Dillingen gibt es wahrscheinlich nie"

Plus Die DLRG veranstaltet bayerische Meisterschaften im Eichwaldbad. Mehr als tausend Menschen messen sich im Wasser. Vorsitzender Christian Mack erklärt, worum es geht.

Unzählige Rettungsschwimmer und -schwimmerinnen kommen von 23. bis 25. Juni ins Dillinger Eichwaldbad. Die DLRG unter Ihrer Führung richtet Meisterschaften aus. Welche genau?



Mack: Die bayerischen Mehrkampf-Meisterschaften im Rettungsschwimmen zusammen mit dem Landesjugendtreffen der DLRG.

Wie kommt es dazu, dass dieses Event in Dillingen stattfindet?



Mack: Wir haben uns eigentlich für 2020, anlässlich unseres 50. Jubiläums, offiziell dafür beworben. Aus bekannten Gründen musste das auf 2023 verschoben werden.