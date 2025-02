Gesucht: Wegepaten für den Landkreis Dillingen

Die Donautal-Panoramawege „Sinne-Reich“, „Sagenhaft“, „Grenzweg“ und „Kesseltal NaTour“ bieten Wandernden einzigartige Naturerlebnisse zwischen Bach- und Kesseltal entlang der Ausläufer der Schwäbischen Alb. Damit diese Wege dauerhaft in hoher Qualität erhalten bleiben, sucht Donautal-Aktiv engagierte, ehrenamtliche Wegepaten, die in enger Zusammenarbeit mit dem Verein die Pflege und Qualitätssicherung übernehmen.

Die Wegepaten übernehmen eine wichtige Funktion: Sie kontrollieren in selbstgewählten Abschnitten die Markierungen, prüfen den Zustand der Wege und übermitteln wichtige Informationen zur Instandhaltung. „Unsere Wegepaten sind als verlängerte Augen und Ohren vor Ort unterwegs. Ihre Hinweise sind essenziell, um die hohe Qualität der Wanderwege langfristig zu sichern“, betont Franziska Bucher, vom Team Tourismus von Donautal-Aktiv. Größere Instandhaltungsmaßnahmen werden durch den hauptamtlichen Wegewart oder die örtlichen Bauhöfe ausgeführt, sodass die Aufgabe der Wegepaten rein in der Kontrolle und einfachen Markierungsarbeiten liegt. Alle dafür benötigten Materialien werden selbstverständlich zur Verfügung gestellt.

Wandern quer durch den Landkreis Dillingen

Die Wegepatenschaft kann zeitlich flexibel gestaltet werden: Kontrollwanderungen sind je nach Wetter und Zeitverfügbarkeit möglich. Wer Freude am Wandern hat und gerne in der Natur unterwegs ist, kann so einen wertvollen Beitrag zur Pflege und Erhaltung der Donautal Panoramawege leisten.

Wer interessiert ist, kann sich über das Rückmeldeformular unter www.dillingerland.de/wegepateaufruf unverbindlich melden. Darin können Vorlieben wie Gebiet und Streckenlänge angegeben werden. Sobald eine ausreichende Zahl an Paten ihr Interesse bekundet hat, wird eine Infoveranstaltung mit Einweisung organisiert.

Um die Aufgaben eines Wegepaten kennenzulernen, plant Donautal-Aktiv eine kostenfreie Schulungsveranstaltung anzubieten. Dabei werden die Qualitätsstandards und Aufgaben detailliert erläutert. Interessierte können sich online über das Rückmeldeformular, telefonisch unter 07325/9510112 oder per E-Mail an info@donautal-aktiv.de melden. Auch ein persönliches Gespräch in der Geschäftsstelle von Donautal-Aktiv (Hauptstraße 16, 89431 Bächingen) ist nach vorheriger Terminabsprache möglich. (AZ)