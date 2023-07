Gewitter sorgt für Stromausfall in 6500 Haushalten im Landkreis Dillingen

Stromausfall, umgestürzte Bäume und abgerissene Äste - das Unwetter in der Nacht auf Mittwoch hat im Landkreis Dillingen Schäden angerichtet. Es laufen noch Einsätze.

Ein heftiges Gewitter inklusive Sturm hat von Dienstag- auf Mittwochnacht im Landkreis Dillingen für Schäden gesorgt. Dadurch kam es zu Ausfällen im Stromnetz. Im Landkreis Dillingen konzentrierte sich die Störung der LEW zufolge auf Kommunen im südlichen Landkreis, wie Aislingen, Holzheim und Laugna, sowie auf einen Bereich nordwestlich von Höchstädt. In der Spitze seien im Landkreis schätzungsweise etwa 6500 Haushalte zumindest kurzzeitig von Stromausfällen betroffen gewesen. Die allermeisten Haushalte konnten noch in der Nacht durch Umschaltungen auf andere Leitungen wieder mit Strom versorgt werden.

Aktuell sind im Landkreis Dillingen die Störungen im Bereich der Mittelspannung laut einem Sprecher der LEW behoben. Es könne allerdings noch Ausfälle in einzelnen Straßenzügen in den Ortsnetzen und bei den Stromanschlüssen einzelner Haushalte geben. Die Einsatzkräfte sind vor Ort und arbeiteten mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Stromversorgung.



Gewitter auf Mittwochnacht sorgt in Wertingen für Stromausfall

Im gesamten Netzgebiet von LEW Verteilnetz (LVN) kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu Stromausfällen. Schwerpunkte lagen im westlichen und südlichen Netzgebiet, im Raum westlich und nördlich von Augsburg sowie im Bereich Landsberg. Einsatzkräfte seien bereits nachts im Einsatz gewesen, um in der zentralen Netzleitstelle von LVN, zum Großteil des Regierungsbezirks Bayerisch-Schwaben, durch Umschaltungen auf andere Leitungen die Stromversorgung für möglichst viele Haushalte schnellstmöglich wiederherzustellen, teilt die LEW mit. Die meisten der betroffenen Haushalte konnten so im Laufe der Nacht wieder mit Strom versorgt werden. Bis 9 Uhr waren im gesamten Netzgebiet noch rund 90 Ortsnetzstationen und etwa 3.200 Haushalte noch nicht wieder am Netz.

Am Vormittag werden noch die beschädigten Leitungen und Masten repariert. Schäden sind beispielsweise durch Bäume oder Äste entstanden, die von dem Sturm in die Leitung geweht wurden. Netzkunden können noch bestehende Störungen über die kostenlose Störungshotline 0800/5396380 melden.

Feuerwehr rückt beim Sturm im Landkreis Dillingen 25- bis 30 mal aus

Laut der Polizeiinspektion Dillingen ist im Landkreis Dillingen das „übliche“ passiert, ein paar Bäume und kleinere Äste seien auf Straßen gefallen. Die Feuerwehren seien auch noch am Vormittag weiterhin im Einsatz. Kreisbrandrat Frank Schmidt berichtet, dass die Feuerwehren etwa 25- bis 30 mal wegen des Unwetters ausgerückt seien. Aber das sei nicht „riesig dramatisch“ gewesen. Einmal quer durch den Landkreis entlang der Donau seien Bäume umgestürzt.

Von wenigen umgestürzten Bäumen und einigen abgerissenen Ästen berichtet auch der Lauinger Feuerwehrkommandant Martin Koller. Auch ein Trampolin und ein paar Verkehrsschilder seien durch den Sturm umhergewirbelt worden. Ähnlich ging es in Holzheim zu, wie Kommandant Bernd Friegel berichtet. Im Umkreis sei mehr los gewesen, die Wehren seien in Altenbaindt und Ellerbach wegen Bäumen auf der Straße alarmiert worden. In Glött seien die Einsatzkräfte nochmals vormittags ausgerückt. Das Gewitter führte insgesamt zu 160 Einsätze im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord.