Glasfaser-Förderung: Schmid kritisiert das "klassische CSU-Verhalten"

Gemeinden im Kreis erhalten Förderbescheide vom Bund, um schnelles Internet zu ermöglichen. SPD-Abgeordneter Christoph Schmid bemängelt nun das Vorgehen der CSU.

Aktuell erhalten viele Gemeinden Förderbescheide für den Ausbau schnellen Internets - trotz der erschwerten Lage im Haushalt der Bundesregierung. Darüber wundert sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid, in dessen Wahlkreis auch Gemeinden Fördergelder erhalten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. "Es ist doch völlig klar, dass Zuwendungsbescheide, die jetzt und heute an die Gemeinden rausgehen, nicht wirklich auf die Stillstandspolitik der unionsgeführten Vorgängerregierung zurückzuführen sind", widerspricht Schmid seinem Bundestagskollegen Lange, der das Förderprogramm als Erfolg der Union feiert.

Schmid kritisiert CSU: Über die Ampel schimpfen, Erfolge aber für sich selbst reklamieren

Schmid führt aus: "An dieser Darstellung meines Kollegen Lange zeigt sich einmal mehr das klassische CSU-Verhalten: einerseits wird über angebliche Planlosigkeit der Ampelkoalition geschimpft – deren Erfolge reklamiert die Oppositionspartei dann aber für sich." Das aktuelle Förderprogramm, das Gemeinden durch Mittel des Digitalministeriums darin unterstützt, in schnelle Datenleitungen zu investieren, habe so gut wie nichts mehr mit dem Programm der Vorgänger-Regierung gemeinsam. Beispielsweise komme es jetzt nämlich wirklich auf den zukunftsfähigen Glasfaser-Ausbau an und Vectoring-Lösungen mit Kupfer seien deutlich erkennbar nur noch Zwischenlösungen. Es sei zudem finanziell ganz anders ausgestattet und lege andere Schwerpunkte, klärt der SPD-Bundestagsabgeordnete auf. Um wegen der angesetzten Haushaltssperre Verwirrung zu vermeiden, sei man gebeten worden, auf Öffentlichkeitsarbeit zu verzichten. Dieser Empfehlung ist der SPD-Politiker aus guten Gründen nachgekommen.

Christoph Schmid findet daher die Vorgehensweise seines Bundestagskollegen Lange kritikwürdig. Aber andererseits zeige dies auch deutlich das Verständnis der Union von Oppositionspartei und warnt: "Falsche Lorbeeren fallen einem über kurz oder lang eh vor die Füße." Zum Hintergrund: Derzeit erhalten einige Gemeinden Förderbescheide des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Die Bundesmittel speisen sich aus dem Sondervermögen "Digitale Infrastruktur", das aufgelegt wurde, um flächendeckendes, schnelles Internet auch in unterversorgten Gebieten zu installieren. Die Finanzierung des Programms gilt als gesichert, da sie nicht Teil des angefochtenen Klimatransformations-Fonds ist.

Diese Landkreise erhalten finanzielle Unterstützung beim Glasfaser-Ausbau

Die bisher erteilten Zuwendungen verteilen sich wie folgt auf die Landkreise: Landkreis Donau-Ries: knapp 14 Millionen Euro (Bissingen, Deiningen, Ederheim, Fremdingen, Maihingen, Markt Kaisheim, Marktoffingen, Marxheim, Tapfheim), Landkreis Aichach-Friedberg: etwa 620.000,00 Euro (Markt Inchenhofen, Petersdorf), Landkreis Dillingen: etwa 8.800.000,00 Euro (Bächingen, Dillingen), Landkreis Günzburg: etwa 4.200.000,00 Euro (Jettingen-Scheppach, Ellzee), Landkreis Lindau (Bodensee): etwa 980.000,00 Euro (Sigmarszell), Landkreis Neu-Ulm: 1.404.000,00 Euro (Osterberg), Landkreis Oberallgäu: etwa 900.000,00 Euro (Wildpoldsried, Markt Weitnau), Landkreis Unterallgäu: etwa 4.309.000,00 Euro (Breitenbrunn). (AZ)

