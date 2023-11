Grüne: Abfall ist zu wertvoll für die Müllverbrennung

Kreistagsfraktion schaut sich in Sonthofen ein Gebrauchtwaren-Kaufhaus an. Dies spart jährlich 1000 Tonnen Müller und 140.000 Euro an Kosten. Das Projekt sei nachahmenswert.

Abfall – zu wertvoll, um in der Müllverbrennung zu landen: Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen machte sich im Rahmen ihrer Klausur auf den Weg ins Allgäu, um das Thema genauer zu beleuchten. Beim Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) fanden die Fraktionsmitglieder Engelbert Kigele, Joachim Hien, Benedikt Rapp, Thomas Miller, Suse Marie Gruber und Hertha Stauch Anregungen und Antworten auf viele Fragen.

Der ZAK betreibt mehrere Gebrauchtwaren-Kaufhäuser – in Sonthofen befindet sich das bestens sortierte und geordnete Gebrauchtwaren-Kaufhaus direkt beim Wertstoffhof. Dort erklärte Claudia Mayer, Bereichsleiterin für die ReUse-Sparte des Verbandes, das Konzept des Projekts. Demnach kann jeder Haushalt Gebraucht-Artikel in einer „ZAK-Box“ abgeben. Angenommen werden auch Spenden aus Wohnungsauflösungen. Diese Gegenstände werden im Kaufhaus auf Wiederverwertbarkeit sortiert, gereinigt, präsentiert – vom Geschirr und Deko-Artikeln, Möbel und Kleidung bis zu Elektrogeräten, die repariert und getestet werden. Beim Besuch der Fraktion an einem Samstagvormittag füllte sich das Kaufhaus schnell mit vielen Kunden und Kundinnen aus allen Bevölkerungsschichten, die sich hier kostengünstig mit gebrauchten Waren eindeckten. Durch den Verkauf der Artikel, die ansonsten im Müll landen, werden rund 1000 Tonnen jährlich an Verbrennungsmüll und 140.000 Euro an Kosten gespart, berichtete Claudia Mayer.

Das Unternehmen ist über ein umfangreiches Netzwerk mit weiteren Re-Use-Sparten verknüpft – vom Antiquitätenhändler über Entrümpelungsfirmen bis zum Umzugsunternehmen. Einen sozialen Mehrwert erfährt das Kaufhaus durch die Beschäftigung von Menschen mit gesundheitlichen oder psychischen Einschränkungen. Die grüne Kreistagsfraktion sieht das Beispiel Sonthofen als nachahmenswertes Vorbild für ein Projekt im Landkreis Dillingen oder im Gebiet des AWV Nordschwaben, wie stellvertretender Landrat Joachim Hien in seiner Funktion als Verbandsrat anregte. Jede Form von Abfallvermeidung sei einem Recycling vorzuziehen.

Ein weiteres Ziel der Klausur war der Besuch beim Verein „Renergie“ Kempten. Dieser engagiert sich seit 30 Jahren mit Dienstleistungen im Bereich erneuerbarer Energien, in der Beratung und Vernetzung regionaler Energieerzeuger und der Vermarktung ihrer Produkte. Dem Verein angeschlossen sind Betreiber von Biogas- und Fotovoltaikanlagen, deren Strom zunehmend auch direkt an Endverbraucher vermittelt werden soll. 600 Haushalts- und 100 Gewerbekunden zählen hier aktuell zum kleinen, aber feinen Stamm des Vereins, der auch Wärmeplanungen und -projekte für Kommunen entwickelt. Vorsitzender Thomas Hartmann berichtete im Gespräch mit der Kreistagsfraktion, dass bisher nur 2,5 Prozent der Landesfläche für 2,8 Prozent der Energiegewinnung aufgewendet werden. Dabei bestehe entgegen anderen Meinungen also durchaus noch Luft nach oben.

Der Verein ist auch Veranstalter von jährlichen Biogas-Infotagen und einer Biogas-Fachmesse in Ulm. Für Stromverbraucher bietet der Verein, der nach dem Grundsatz der Gemeinwohlökonomie arbeitet, einen Strom-Marktplatz an, heißt es in der Pressemitteilung. Demnach können Verbraucher ihren eigenen Strom-Mix zusammenstellen und auswählen, von wem sie ihren Strom beziehen möchten. Etliche Anbieter gibt es dabei auch aus unserer Region wie die Biogasanlage Naturenergie in Lauingen oder die Biogasanlage Raab in Holzheim. Der Verbraucher könne also den Strom-Erzeuger seines Vertrauens wählen. (AZ)