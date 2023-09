Landkreis Dillingen

06:00 Uhr

Grüne im Kreis Dillingen klagen über "Verrohung der politischen Kultur"

Plus Der Auftritt von Anton Hofreiter in Dillingen wird von mehreren Zuschauern gestört. Kandidat Constantin Jahn glaubt, dass dies abgesprochen war.

Von Berthold Veh

„Triff Toni, Eva und Constantin“, so lautete das Motto einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen am Dienstag vor einer Woche im Dillinger Colleg. Über den Auftritt des prominenten Bundestagsabgeordneten Anton Hofreiter, der zusammen mit der Grünen-Landesvorsitzenden Eva Lettenbauer und Landtagswahl-Direktkandidat Constantin Jahn auf der Bühne saß, wird im Nachhinein nicht nur parteiintern diskutiert. Mehrere Besucher und Besucherinnen störten den politischen Abend mit Zwischenrufen, bereits vor dem Beginn der Veranstaltung habe es eine Demo gegen die Grünen gegeben. Auch Grünen-Kreissprecherin Angela von Heyden zeigte sich bemüht, manch verbale Attacke von Gegnern der Ampel-Regierung zu glätten. „Man kann doch hier ein Mindestmaß an Kinderstube erwarten“, mahnte schließlich Anton Hofreiter an.

Die Wertingerin Beate Sigl hat sich hinterher in einem Leserbrief an unsere Redaktion gewandt. "Provokationen und Störungen in einem Stil, der an schlimme Zeiten erinnert, in denen rechte Kräfte schon einmal demokratische Veranstaltungen sprengten, lösen bei mir Erschrecken und Angst aus", schreibt Sigl, die allerdings selbst nicht vor Ort war. Wurden hier Grenzen überschritten? Für den Kandidaten Constantin Jahn ist dies so. Der 41-jährige Gundelfinger spricht von einer "Verrohung der politischen Kultur". Eine Besucherin habe richtig Angst gehabt. Es sei sehr schwierig gewesen, die Wahlkampfveranstaltung durchzuführen. "Der Ton ist sehr rau geworden", stellt Jahn fest.

