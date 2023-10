Grüne im Kreis Dillingen klagen über Zerstörung ihrer Wahlplakate

Die Grünen leiten juristische Schritte ein. Eine Anwaltskanzlei hat nach dem Vandalismus Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Diebstahls erstattet.

Nach zahlreichen Beschädigungen, Beschmierungen und Zerstörungen von Wahlplakaten der Partei Bündnis90/Die Grünen hat sich der Kreisvorstand der Partei zusammen mit Bezirksrätin Heidi Terpoorten und dem Landtagskandidaten Constantin Jahn dazu entschlossen, strafrechtlich dagegen vorzugehen. Die Anzahl der zerstörten Wahlplakate und Großplakate bewege sich in der Region im mittleren zweistelligen Bereich, teilt der Dillinger Kreisverband der Grünen mit.

Eine Anwaltskanzlei habe inzwischen Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Diebstahls bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Augsburg erstattet und die Beweismittel vorgelegt, informieren die Grünen in einer Pressemitteilung. Jahn erklärt hierzu, dass es sich bei diesen Zerstörungen um kein einfaches Kavaliersdelikt handle, sondern um "gezielte Sachbeschädigung, die eindeutig strafbar" sei.

Foto: Grüne

Bezirksrätin Heidi Terpoorten ergänzt, dass es in der Vergangenheit immer wieder mal Beschmierungen gegeben habe. Das Ausmaß der Zerstörungen in diesem Wahlkampf sei aber unfassbar.

"Mit einer politischen Auseinandersetzung hat das nichts mehr zu tun"

Auch Kreisvorstandssprecherin Angela von Heyden und Kreisvorstandssprecher Niklas Zöschinger zeigen sich fassungslos. In ihrer gemeinsamen Stellungnahme heißt es: "Zur politischen Kultur gehört vor einer Wahl auch Wahlwerbung. Hierbei respektieren wir alle demokratischen Parteien und erwarten diesen Respekt ebenfalls. Die Zerstörung von Wahlplakaten in diesem Umfang grenzt an Vandalismus und hat mit einer politischen Auseinandersetzung mit den Argumenten anderer Parteien nichts mehr zu tun." (AZ, bv)

