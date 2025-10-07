Grünen-Kreisverband bestätigt Vorstand

Der Kreisverband der Grünen hat bei der turnusgemäßen Wahl das Team der Vorstandschaft für zwei weitere Jahre mit einem klaren Ergebnis im Amt bestätigt.

Der wiedergewählte Sprecher Constantin Jahn sagte in seiner Bewerbungsrede, dass er den Kreisverband inhaltlich, organisatorisch und programmatisch weiterentwickeln möchte: „Besonders in einem ländlichen Kreisverband wie Dillingen muss weiterhin deutlich das ökologische Profil der Partei sichtbar sein.“ Zudem gelte es vor allem in der Kommunalpolitik, bündnisfähig zu bleiben und sich zugleich überzeugt hinter die Grundwerte der Partei zu stellen. Angela von Heyden hob die gute Zusammenarbeit des Teams im Vorstand hervor und lobte laut Pressemitteilung „die enge Bindung der neun grünen Ortsverbände innerhalb des Landkreises Dillingen“.

Die Vorsitzenden wollen das Votum als Auftrag sehen, die grünen Themen im Wahlkampf hervorzuheben und diese im Kreistag und in den Ortsverbänden nach der Kommunalwahl 2026 umzusetzen. In Zeiten, in denen politische Gegner auf Angst und Spaltung setzen, möchten die Grünen nach eigenen Angaben „die Menschen zusammenbringen und Lösungen für die kommenden Herausforderungen anbieten“. Dem Vorstand gehören neben Angela von Heyden und Constantin Jahn noch Dagmar Carsten (Kreisschatzmeisterin), Elisabeth Heinz (Schriftführerin) sowie die beiden Beisitzer Erwin Behner und Dietmar Uhl an. (AZ)