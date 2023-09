Landkreis Dillingen/Günzburg

07:00 Uhr

So könnten Landärzte per Landkreis-Stipendium in die Region kommen

Skelette und anatomische Modelle stehen am Institut für Anatomie einer deutschen Universität. Viele, die hier keinen Studienplatz bekommen, gehen ins Ausland, so die Beobachtung der CSU-Politiker.

Plus Die CSU-Landtagskandidaten Manuel Knoll und Jenny Schack haben ein Konzept erarbeitet, wie man den Ärztemangel in der Region bekämpfen könnte.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Zahlen, ob in der Region genug Ärztinnen und Ärzte praktizieren, gibt es. Diese Zahlen wiederum werden allerdings unterschiedlich interpretiert. So ist das Versorgungsgebiet Dillingen, zu dem alle Gemeinden des östlichen Landkreises und die große Kreisstadt selbst gehören, laut Kassenärztlicher Vereinigung (KVB) derzeit überversorgt, was die Hausärzte betrifft. Nur im Bereich Lauingen, der bis hinüber ins Bachtal und teils in den Aschberg reicht, wird eine drohende Unterversorgung diagnostiziert. Bei den Fachärzten hingegen gilt der Landkreis als bestens versorgt. Das Bild, das die Zahlen zeichnen, deckt sich aber nicht mit dem Eindruck vieler Patientinnen und Patienten. Zwei junge CSU-Politiker aus der Region haben nun ein Konzept entwickelt, wie man den Ärztemangel bekämpfen könnte.

Jenny Schack und Manuel Knoll wollen den Ärztemangel in der Region lindern. Foto: Christina Brummer

Manuel Knoll, CSU-Landtagskandidat und Stadtrat in Höchstädt, und Parteikollegin Jenny Schack, die im Kreis Günzburg kandidiert, wollen den Ärztemangel in der Region endlich angehen. "Es ist ein Thema, das den Leuten auf den Nägeln brennt", sagt Knoll. Wenn er im Wahlkampf mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch komme, gehe es immer wieder um ähnliche Fragen. Was tun, wenn etwa der Hausarzt aufhört und keinen Nachfolger findet? Viele Ärzte nehmen bereits jetzt keine neuen Patienten mehr auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen