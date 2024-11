Gundelfingen mit dem Topteam auf Augenhöhe

TV Gundelfingen

In einem packenden Oberliga-Handballspiel lieferten die gastgebenden Herren des TV Gundelfingen dem ungeschlagenen Spitzenteam TSV Simbach einen großen Kampf und verloren nach 60 Minuten auf Augenhöhe letztlich nur 33:37. Gundelfingen startete motiviert und führte 5:4. Doch Simbach agierte mit seinen beiden Außenangreifern äußerst effektiv, drehte ab Mitte der ersten Halbzeit das Spiel und ging mit drei Toren Vorsprung in die Kabine. Nach dem Wechsel mobilisierte der TVG alle Kräfte. Jannik Bihler und Fabian Frömel erzielten zusammen 15 Treffer. Trotz einer starken Leistung fand die Heimmannschaft jedoch nicht die nötige Konstanz. Immer wieder vergab sie entscheidende Chancen, darunter fünf Siebenmeter – was den Unterschied ausmachte. Trotz der Niederlage unterstrich Gundelfingen, dass es in der Liga voll konkurrenzfähig ist. Die nächste Herausforderung wartet bereits am Sonntag. Dann reisen die Gärtnerstädter zur HT München II, einem Mitaufsteiger, der das gleiche Saisonziel verfolgt – den Klassenerhalt.

Spielfilm: 5:4, 8:10, 12:16, 15:18 – 18:24, 24:30, 30:33, 33:37 TVG-Männer: Brucker, Lischka; Röhm (1Tor), Schaarschmidt (4/2 Siebenmeter), Rödter, Wiedemann, Bauer (6/2), Hößler, Krumscheid (5), Nief (2), Frömel (7/2), Deininger, Bihler (8)

Nach einer weiteren zweiwöchigen Spielpause und ohne Spielmacherin Jana Kling, dafür mit Verstärkung aus der zweiten Mannschaft, wurden die BOL-Damen des TV Gundelfingen daheim ihrer Favoritenrolle gerecht und schlugen Gast TSV Meitingen klar mit 37:20. Den Grundstein für den legten sie Gastgeberinnen in der ersten Spielhälfte – 20:8. Dass der Heimerfolg nicht noch größere Dimensionen annahm, hatte mehrere Gründe: Zum einen agierte der TVG im zweiten Abschnitt weniger konsequent, zum anderen wurde munter durchgewechselt. Und zum Schluss steigerten die Gäste ihr Spielniveau erheblich. Die TVG-Damen gehen mit gutem Gefühl in die nächste Spielpause, ehe in zwei Wochen gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen erneut ein Heimspiel ansteht. (bedu/MSCH)

Spielfilm: 4:1, 14:4, 20:8 – 25:11, 31:16, 37:20 TVG-Frauen: Nowak, Baumgärtner; Kränzle (3), Seilfried (2), Eva Gerstmayr (6/2), Katharina Gerstmayr (3), Löffler, Hopf (1), Gruber, Frank (2), Burr (3), Kretzschmar (10/2), Brucker (4/2)

Icon Vergrößern Christian Kinzler schwingt sich zu einem seiner acht Treffer für die HSG Lauingen-Wittislingen gegen Aichach auf. Foto: Karl Aumiller Icon Schließen Schließen Christian Kinzler schwingt sich zu einem seiner acht Treffer für die HSG Lauingen-Wittislingen gegen Aichach auf. Foto: Karl Aumiller

HSG Lauingen-Wittislingen

Mit dem letzten Aufgebot schlugen sich die HSG-Männer im Heimspiel gegen Spitzenreiter Aichach wacker und unterlagen letztlich nur mit 25:29. Zunächst taten sich die Gastgeber in der Defensive mit dem temporeichen Aichacher Spiel schwer. Weil die agilen Christian Kinzler und Luis Soderer aber immer wieder Tore erzielten, entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Zwar ging die HSG während der gesamten Partie nicht einmal in Führung, doch Aichach konnte sich auch nie groß absetzten. Mit 14:16 wurden die Seiten gewechselt. Als nach 45 Minuten ein Gast des Feldes verwiesen wurde (Tätlichkeit), tat sich die Chance auf, das Spiel zu drehen. Doch letztlich scheiterte es bei den Hausherren am Abschlussglück und an den fehlenden Wechselmöglichkeiten. Zudem wurde auch noch HSG-Torjäger Luis Soderer mit Rot auf die Tribüne verwiesen. Die HSG steht weiter auf dem siebten Tabellenplatz, allerdings mit deutlicher Tendenz nach oben.

Spielfilm: 3:4 10:10 14:16 – 17:20 21:23 25:29 HSG-Männer: Stropek, Kling; Ma. Maier (1 Tor), Reinelt, Egger (1), Sand (4/4), L. Soderer (6), Wendland, Märkl (1), Kinzler (8), Kleinle (4)

Trotz schwacher Defensivleistung gelang den HSG-Herren II ein Bezirksklassen-Sieg in Dinkelscherben (35:30). Erst spät in der ersten Hälfte wurde ein Vier-Tore-Vorsprung erarbeitet. Zu Beginn der Schlussviertelstunde schmolz dieser auf zwei Tore zusammen. Letztlich setzten sich die Gäste aber wieder entscheidend ab.

Spielfilm: 4:4, 9:13, 15:19 – 21:23, 24:29, 30:35 HSG-Männer II: Daumann, Kling; Renzer (8/5), Baur, Loibl (5), Gumpp (2), Mair (2), Kinzler (1), Reinelt (4), Knecht (3), Bizzarro (2), Wendland (6), Hillenbrand (2)

Die Damen II siegten in der Bezirksklasse beim TSV Aichach III nach schwächerer erster Hälfte noch mit 19:15. Trainer Jonas Knecht fand zur Pause die richtigen Worte: „In der Abwehr gewinnt nicht die bessere Handballspielerin, sondern die mit der richtigen Einstellung.“ Viktoria Olah und trug mit acht Treffern zum letztlich klaren Sieg bei. (CHR)

Spielfilm: 7:2, 8:7 – 12:12, 15:15, 15:19 HSG-Frauen II: Joekel (2), Koch, Stolp, Goller (1), Olah (8), Ködderitzsch (2), Linder, Stiefel (1), Giral, Heckel (1), Veloso Pires (4), Bräu, Polat, Dürk

TSV Wertingen

Die Bezirksliga-Damen des TSV Wertingen gewann ihr Heimspiel gegen Niederraunau eindrucksvoll mit 37:23 und nahmen damit Revanche für die beiden Niederlagen der vergangenen Saison. Nur zu Beginn hatte Wertingen mit der offensiven Abwehrformation der Gäste einige Schwierigkeiten. Dennoch stand zur Pause eine komfortable 17:11-Führung auf der Anzeigentafel. Besonders in der Abwehr steigerten sich die Wertingerinnen im Verlauf der Partie. Und es hat wieder einmal „geschimmert“: Carina Schimmer zeigte mit zwölf Treffern eine glänzende Leistung beim Tabellenführer.

Spielfilm: 7:5, 14:8, 17:11 – 24:14, 29:19, 37:23 TSV-Frauen: Rehm, Wenninger, Böhm (4 Tor), Scherer (6), Dieminger, Keilhammer (2), Heindel (4), Schimmer (12), S. Gerhards (2), Liehr (1), J. Gerhards (1), Giel (5/3 Siebenmeter)

Nach fünf Siegen setzte es für die Bezirksliga-Herren mit dem 25:28 bei Tabellenführer Haunstetten III ihre erste Saisonniederlage. Trotz eines engagierten Starts gelang es Wertingen nicht, zahlreiche Großchancen in Tore zu verwandeln. Haunstetten ging in Führung gehen und hielt diesen Vorsprung weitgehend konstant, zur Halbzeit stand es 12:10 für die Hausherren. Auch nach dem Wechsel zeigten die Zusamstädter zwar immer wieder gute Ansätze, jedoch blieben weiterhin die Tore aus. Das erfahrene Heimteam nutzte die Wertinger Schwächen eiskalt aus und baute seine Führung zwischenzeitlich auf fünf Tore aus. Erst in den letzten Minuten konnte der Gast nochmals verkürzen. Coach Matthias Reitenauer vermisste bei seinem Team etwas den letzten Willen, die Partie für sich zu entscheiden. (MIGA)

Spielfilm: 4:4, 8:7, 12:10 – 18:15, 22:18, 28:25 TSV-Männer: Bestle, L. Biedermann, Burgkard (1), Gump (2), Ioja (3), Reissner (6/4), Munz, Müller, Reiner (4), M. Biedermann (3), Kreher (3), Biletic (2), Osmani, Sailer (1)