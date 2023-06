Gundelfingerin wird abgezockt und verliert 2000 Euro

Immer wieder warnt die Dillinger Polizei vor Betrugsmaschen. Dennoch sind erneut viele Menschen im Kreis Dillingen abgezockt worden.

Mal ist es eine SMS mit einem falschen Link. Dann rufen angebliche Polizeibeamten an oder eine fremde Person gibt sich als Enkelkind aus. Vor allem am Telefon üben die Betrüger massiv Druck auf ihre Opfer aus. Immer mit einem Ziel: Geldabzocke. Und in immer noch viel zu vielen Fällen gelingt das auch. So meldet die Polizei mehrere Delikte bei den Menschen aus dem Kreis Dillingen betrogen worden sind.

Unter anderem hat ein Finninger am Donnerstag eine E-Mail erhalten, deren Absender sich als Bundespolizei ausgab und mitteilte, dass gegen ihn eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Verbreitung von Kinderpornografie vorliegen würde. Zu weiteren Geldforderungen kam es im ersten Schreiben nicht. Der Finninger reagierte richtig und gab keine persönlichen Daten an, sondern meldete die Spam-Mail bei der Polizei.

Angebliche Beamte von Europol

Mit der bereits bekannten Betrugsmasche per Telefonansage versuchten Betrüger am Donnerstag zwischen 11 und 12 Uhr einen Dillinger zu täuschen. Hierbei gaben sie sich als Beamte von Europol aus. Bevor es zu Forderungen kam, legte der Dillinger auf. Bereits am 15. November 2022 erhielt ein Buttenwiesener einen Anruf mit der Mitteilung, dass er einen 500 Euro Gutschein gewonnen hätte. Ohne dass er es bemerkte, schloss er daraufhin ein Abo für ein Motorsportmagazin ab. Nun erhielt er eine Rechnung inklusive Mahngebühren in Höhe von 290 Euro.

Geld nach Marburg überwiesen

In Emersacker versuchten Betrüger am gleichen Tag mit der bekannten Masche der SMS-Mitteilung vom angeblich leiblichen Kind eine Rentnerin um ihr Geld zu bringen. Die Rentnerin erkannte die Betrugsmasche und ging nicht auf die Aufforderung ein, Kontakt per WhatsApp aufzunehmen. Eine ähnliche SMS erhielt auch eine Gundelfingerin. Sie ging auf die Aufforderung, Kontakt per WhatsApp aufzunehmen, leider ein – und überwies schließlich 2000 Euro auf ein Konto in Marburg. Als weitere Forderungen eingingen, bemerkte die Geschädigte, dass sie auf eine Betrugsmasche hereingefallen war.

Die Polizei rät, bei Anrufen oder Mitteilungen von angeblichen Gewinnmitteilungen grundsätzlich misstrauisch zu sein. Oft können die angeblichen Gewinne nur mit einer Bearbeitungsgebühr oder Verwaltungskosten ausgezahlt werden. Zudem werden in diesem Zusammenhang persönliche Daten und Bankverbindungen abgefragt. Diese sollten auf keinen Fall an dritte Personen weitergegeben werden.

Nicht von Notlage täuschen lassen

Auch bei Anrufen oder SMS-Mitteilungen von angeblichen Familienangehörigen ist Vorsicht geboten. Oft wird eine Notlage oder ein Handyverlust vorgegaukelt, um die Geschädigten anschließend zu drängen, ausstehende Rechnungen oder Kautionen zu bezahlen. In diesen Fällen sollte immer zuerst mit der selbst gewählten, altbekannten Telefonnummer versucht werden, Kontakt zu dem Familienangehörigen aufzunehmen. Auf keinen Fall sollten ohne Rücksprache Geldüberweisungen oder Transaktionen vorgenommen werden. Die Täter versuchen oft, ihre Opfer mittels Emotionen und Zeitdruck einzuschüchtern um an Vermögenswerte zu kommen. In diesen Fällen sollte der Anruf sofort beendet werden. Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (sb mit AZ)