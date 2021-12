Haben es Jugendliche in Lauingen schwerer?

Plus Den Kindern und Jugendlichen im Landkreis Dillingen geht es im Vergleich zu Bayern insgesamt besser. Doch viele Probleme nehmen zu.

Wie geht es den Jugendlichen im Landkreis? Wie viele von ihnen brauchen eine finanzielle oder soziale Unterstützung? Unter anderem das untersucht das Institut für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik (SAGS) – und zwar heruntergebrochen auf die Gemeinden im Landkreis Dillingen.