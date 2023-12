Landkreis Dillingen

vor 18 Min.

Händler im Kreis Dillingen fürchten Einbruch beim Verkauf von Elektroautos

Plus Nach dem vorzeitigen Wegfall beim Umweltbonus für E-Autos sagt die Branche in der Region einen Rückgang der Interessenten voraus. Eine Händlerin bleibt gelassen.

Von Günter Stauch

Enttäuschung, Wut, Entsetzen, Ratlosigkeit – so fielen die Reaktionen von Kunden und Autohändlern in der Region aus, nachdem die Förderprämien für Elektrofahrzeuge überraschend am Abend des dritten Adventssonntags gestoppt worden waren. Ursprünglich sollte der Umwelt-Bonus der Regierung in Berlin das Tempo der Umstellung vom Brenner zum Ökologie-Auto beschleunigen. Mit der Entscheidung vom vergangenen Wochenende wurde bei der Branche allerdings eine unerwartete Vollbremsung hingelegt. Sie wird nach Einschätzung der Geschäftsinhaber und Experten zwischen Syrgenstein und Buttenwiesen eher negative Folgen für einen in jüngster Zeit ohnehin schleppenden Absatz bei den Stromern haben. Mit laut Landratsamt knapp 1600 zugelassenen E-Autos fällt ihr Bestand ohnehin recht überschaubar aus.

Wie berichtet, hatte die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP die staatlichen Zuschüsse bei der Beschaffung der alternativ angetriebenen Wagen abrupt gestoppt, obwohl die Unterstützung zwar in einem geringeren Maße, aber immerhin noch bis zum Ende kommenden Jahres hätte weiterlaufen sollen. „Das hat uns eiskalt erwischt“, reagiert Walter Ohnheiser, Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses ( VW, Audi, Skoda) auf die Frage nach seinen Eindrücken vom Wochenende. „Ein betroffener Kunde hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, ihm fehlen jetzt 3000 Euro in seiner Kalkulation.“ Diesen Betrag hatte der Gesetzgeber noch vor kurzem versprochen für einen Neuwagen mit einem Netto-Grundpreis ohne Extras von unter 40 000 Euro. Zu Beginn der Förderungen vor ein paar Jahren gab es sogar 4500 Euro Zuschuss. Zusätzlich sollte der Hersteller, so das ganze Konzept, noch einmal die Hälfte dieser Zuwendung beisteuern, also 2250 Euro.

