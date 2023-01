Häusler freut sich über kostenfreie Meisterfortbildung

Bereits aus der Opposition heraus hat FW-Landtagsabgeordneter Johann Häusler eigenen Angaben zufolge als damaliger handwerkspolitischer Sprecher namens der Fraktion mehrfach Anträge gestellt, den Meisterbonus auf 3000 Euro zu erhöhen und die Prüfungen kostenfrei zu stellen. Damit wollten die Freien Wähler die strukturelle Benachteiligung der beruflichen Bildung gegenüber dem kostenfreien Hochschulstudium beenden, nachdem die Studiengebühren aufgrund der FW-Initiative der Freien Wähler abgeschafft wurden. Der FW-Antrag sei in der letzten Legislaturperiode nicht mehrheitsfähig gewesen, doch nun sei es endlich so weit. Häusler ist in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender der Freien-Wähler-Landtagsfraktion sowie als Bildungspolitiker und aufgrund seines stetigen Einsatzes für Bildung und Mittelstand laut Pressemitteilung sehr froh, dass im bayerischen Kabinett nunmehr ein Umdenken erfolgt sei. Mit dem Kabinettsbeschluss vom 20. Dezember sei der erste richtige Schritt erfolgt, wonach die Meisterfortbildung kostenfrei werden sollte. Bayern startete hierzu eine Bundesratsinitiative zur Änderung des Meister-Bafög – dazu ist auf Bundesebene eine Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes erforderlich. Vorausgegangen war ein von Häusler initiierter Dringlichkeitsantrag der FW-Landtagsfraktion im Juli 2022, den Meisterbonus zu erhöhen und die Kostenfreiheit sicherzustellen.

Abgeordneter Häusler ist laut Pressemitteilung hocherfreut, dass Ministerpräsident Markus Söder nunmehr das Thema wieder nach Bayern zurückgeholt hat, nachdem es zunächst in Richtung Bund adressiert worden war. Demzufolge begrüßt Häusler die Ankündigung Söders bei der CSU-Klausur im Kloster Banz, dass die Meisterausbildung in Bayern künftig kostenlos sein solle. (AZ)