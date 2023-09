Häusler widerspricht seinem FW-Parteikollegen Mehring

Landtagsabgeordneter Johann Häusler, der nicht mehr als Erststimmenkandidat im Stimmkreis antreten durfte, sieht nach unserer Podiumsdiskussion zur Wahl Klärungsbedarf.

Der FW-Landtagsabgeordnete Johann Häusler trägt offensichtlich immer noch schwer daran, dass er im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen nicht mehr als Erststimmen-Kandidat antreten durfte. Bekanntlich haben die Freien Wähler in den Landkreisen Dillingen und Augsburg den Landtagsabgeordneten und Parlamentarischen Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion Fabian Mehring als Direktkandidaten nominiert.

Nach der Podiumsdiskussion unserer Zeitung in der Wertinger Stadthalle sieht Häusler nun Klärungsbedarf. Der Abgeordnete bezieht sich auf die Frage an Mehring, warum er nicht wieder im Stimmkreis Augsburg-Land-Süd angetreten sei und damit die Chance vergebe, dass zwei FW-Abgeordnete die Interessen der Region in München hätten vertreten können. Darauf habe Mehring bei der Diskussion geantwortet, dass sich die beiden FW-Kreisvorstände einstimmig für ihn als Erststimmen-Kandidaten im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen entschieden haben. "Damit wurde der Eindruck erweckt, dass es eine Abstimmung zwischen uns beiden gegeben hat, die einstimmig, auch mit den Stimmen meiner Angehörigen und engsten Vertrauten gegen mich ausgefallen ist", schreibt der 71-Jährige in einer Pressemitteilung.

Seine Ausbootung empfindet Häusler immer noch als "hinterfotzig"

Als Mehring gegenüber früheren Beteuerungen bei einem Treffen am 12. September 2022 in Höchstädt doch seine Ambitionen auf eine Kandidatur gegen ihn im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen verkündet habe, habe er sofort auf eine erneute Kandidatur verzichtet, betont Häusler. "Ich fühlte mich an mein Wort gebunden, nicht gegen einen jüngeren Bewerber aus den eigenen Reihen anzutreten." Der 71-Jährige scheint verbittert. Seine Ausbootung empfindet Häulser auch noch ein Jahr später, wie er gegenüber unserer Redaktion sagt, als "hinterfotzig". Im Vorfeld des Treffens hätten ihm die FW-Kreisvorsitzenden noch signalisiert, dass es gut sei, wenn er wieder antrete. Dort sei er von der Situation dann ziemlich überrascht worden, hadert Häusler. Altlandrat Leo Schrell habe mehrere Gründe für einen Generationswechsel genannt. Etwa, dass Fabian Mehring, wenn er das Direktmandat holen sollte, Minister werden könnte. Da habe niemand in der Runde widersprochen, räumt Häusler ein. Eine Abstimmung zwischen ihm und Mehring habe es aber nicht gegeben. Der Biberbacher zog seine Bewerbung zurück. "Das war eine Demütigung", sagt Häusler.

Mehring widerspricht Häusler entschieden

Fabian Mehring weist auf Anfrage unserer Redaktion die Darstellung Häuslers zurück. Der Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen sei der einzige in Bayern, der im aktuellen Landtag gleich von zwei FW-Abgeordneten vertreten werde. "Weil nur einer von uns als Direktkandidat ins Rennen gehen konnte, stellte uns diese bayernweit einmalige Erfolgsgeschichte vor ein Luxusproblem", so Mehring. Deshalb haben seinen Worten zufolge die Kreisvorsitzenden der am Stimmkreis beteiligten Landkreise Dillingen und Augsburg Häusler und ihn im September des vergangenen Jahres zu einer Sitzung ins Höchstädter Rathaus eingeladen. Dort hätten die beiden Abgeordneten ihre politischen Ideen für die nächste Legislaturperiode vorgestellt.

Landtagsabgeordneter Johann Häusler hat im Juli im Gasthaus Bergfried in Wertingen Bilanz über seine Arbeit im Bayerischen Landtag gezogen. Foto: Berthold Veh

Sitzungsleiter Willy Lehmeier, so Mehring weiter, habe schließlich bei den Vorstandsmitgliedern, Bürgermeistern sowie dem ehemaligen und aktuellen Landrat deren Präferenz abgefragt. "Bei diesen Rückmeldungen war neben weiteren Argumenten zentral, dass Hans zum Ende der nächsten Legislaturperiode fast 77 Jahre alt sein wird, wonach sich ein einhelliges Stimmungsbild ergab", teilt Mehring mit. Unter dem Eindruck dieser Rückmeldungen habe Häusler noch vor Ort seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt. Beide Kreisvorstände hätten ihn, Fabian Mehring, schließlich einstimmig als Direktkandidaten für die Nominierungsversammlung vorgeschlagen. Der Parlamentarische Geschäftsführer wurde schließlich mit 100 Prozent Zustimmung als Erststimmenbewerber ins Rennen geschickt.

Wertingen, Stadthalle, Podiumsdiskussion von AZ, DZ und WZ im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen mit den Direktkandidaten, Fabian Mehring (FW) Foto: Andreas Lode

"Dass diese Entscheidung bei Hans für Enttäuschung gesorgt hat, obwohl alle Beteiligten sich ausnahmslos fair verhalten haben, kann ich selbstverständlich nachvollziehen", sagt Mehring. Umso mehr bedauere er es, "dass dies offenbar auch ein Jahr später immer noch an ihm nagt".

Mehring freut sich, dieses Mal zu Hause antreten zu können

Mehring erklärt auf Anfrage unserer Redaktion, warum er dieses Mal im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen antritt. Er habe hier seinen Lebensmittelpunkt, in Wertingen Abitur gemacht, den Westendorfer Sportverein als Vorsitzender geführt. Seit fast zehn Jahren engagiere er sich im Meitinger Gemeinderat. "Bei den letzten Wahlen habe ich deshalb ein Auswärtsspiel im Augsburger Süden bestritten, weil Johann Häusler damals bereits für unseren Stimmkreis im Landtag war und angekündigt hatte, sich ein letztes Mal in unserer gemeinsamen Heimat bewerben zu wollen", erläutert Mehring. Schon damals habe er in seinem eigentlichen Heimatstimmkreis Augsburg-Land, Dillingen mehr Zweitstimmen bekommen als jeder andere Politiker. "Nun sind Hans und ich seit fünf Jahren beide Abgeordnete und haben verständlicherweise den gleichen Anspruch, dort anzutreten, wo wir zu Hause sind und der Schwerpunkt unserer politischen Arbeit liegt", sagt Mehring. Es freue ihn sehr, dass die Freien Wähler einstimmig auf ihn gesetzt haben und er dieses Mal zu Hause antreten könne.