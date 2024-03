Hakenkreuz-Schmierereien im Landkreis Dillingen: Das droht den Tätern

Plus In der Region häufen sich Fälle von verfassungswidrigen Schmierereien im öffentlichen Raum. Welche Strafen den Tätern blühen und wer auf den Kosten sitzen bleibt.

"Unbekannte sprühen Hakenkreuz an Wand in Dillingen", "Hakenkreuze auf Straße in Lauterbach gesprüht" – solche Meldungen häufen sich in jüngster Zeit im Landkreis Dillingen. Auch die Gedenktafel der Alten Donaubrücke in Dillingen blieb nicht verschont. Mittlerweile wurden die verfassungswidrigen Symbole wieder entfernt. Wer dafür verantwortlich ist, sei allerdings nach wie vor ungeklärt, sagt Gunther Hetz, Sprecher der Polizeiinspektion Dillingen. Man könne aktuell tatsächlich von einer Anhäufung sprechen, die Gründe dafür seien allerdings schleierhaft. Hetz sagt: "Es kann auch nur daran liegen, dass es wieder wärmer wird und die Verantwortlichen deshalb eher draußen unterwegs sind."

Wie oft solche Fälle wirklich aufgeklärt werden, könne man nicht pauschal beantworten. Zeuginnen und Zeugen seien meist ausschlaggebend für einen Ermittlungserfolg. Teils gebe es auch erfolgreiche Durchsuchungen von Verdächtigen, die ein sogenanntes "Blackbook" bei sich tragen, sagt Hetz. Darin dokumentieren Graffiti-Künstler etwa ihre Werke oder arbeiten Skizzen aus. Ein solches Blackbook beweise zwar nicht direkt die Tat, könne aber gerade bei größeren und aufwendigeren Graffiti einen Tatverdacht erhärten.