Landkreis Dillingen

vor 17 Min.

Halbleitermangel: Die Lage bei BSH in Dillingen entspannt sich

Der Chipmangel macht sich auch im Geschirrspülerwerk der BSH Hausgeräte in Dillingen bemerkbar. Vor dem Jahresende standen dort jeden zweiten Freitag im Monat und an Samstagen die Bänder still. Jetzt entspannt sich die Lage, die Nachfrage nach Geräten ist nach Angaben des Unternehmens nach wie vor groß.

Plus Bei der BSH Hausgeräte in Dillingen wird auch wieder jeden Freitag gearbeitet. Dort könnte man aber viel mehr produzieren. Warum das aktuell nicht geht.

Von Berthold Veh

Der Halbleitermangel setzt vielen Unternehmen zu. Nicht nur in der Autoindustrie stehen deswegen mitunter Bänder still. Auch den größten Arbeitgeber im Landkreis Dillingen, die BSH Hausgeräte, hat der Mangel an Mikroprozessoren getroffen. Und das bei einer konstant hohen Nachfrage nach Geschirrspülern. Etwa 2,2 Millionen Geräte liefen im vergangenen Jahr in Dillingen von den Bändern. Es hätten mehr sein können. Standortleiter Claus Köther sagte im Herbst unserer Redaktion: „Wir könnten mehr produzieren, wenn wir könnten.“ Der Mangel an Chips bremste aber auch das Werk in Dillingen aus. Mit der Konsequenz, dass Kunden und Kundinnen oft auf Bestellung einkaufen und auf ihre Geschirrspüler warten mussten.

