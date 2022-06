Hat ein Mann in Dillingen seine Ex vergewaltigt und die Tochter missbraucht?

Ein Mann soll seine Ex in der Wohnung in Dillingen vergewaltigt und seine Tochter missbraucht haben. Seine Verteidiger stellen alles als Verschwörung hin.

Mehr als sieben Stunden dauert die Verhandlung. Doch am Ende bleibt offen, ob sich der Angeklagte etwas zuschulden hat kommen lassen oder nicht. Hat er seine damalige Ehefrau vergewaltigt und seine kleine Tochter sexuell missbraucht? Oder haben sich gleich mehrere Ex-Partnerinnen "zusammengerottet", wie Rechtsanwältin Julia Weinmann es formuliert, und alles erfunden, um sich an ihm zu rächen? Nur so viel ist am Ende klar: Der 35-Jährige bekommt keine Strafe. Der Weg bis zu diesem Freispruch ist jedoch nichts für schwache Nerven.

Der Mann, der heute im Landkreis Günzburg lebt, soll seine damalige Frau 2018 vergewaltigt haben. Außerdem soll er seine Tochter aus voriger Ehe sexuell missbraucht haben. Es geht um ein Wattestäbchen und eine angebliche Waschaktion im Intimbereich des Mädchens, über die vor Gericht detailliert gesprochen wird. Über seine Verteidigung - Julia Weinmann und Thomas Dick - lässt der Mann sämtliche Vorwürfe bestreiten. Er selbst äußert sich während der Verhandlung am Dillinger Amtsgericht nicht, schlägt nur immer wieder die Hände vor dem Kopf zusammen, läuft rot an oder starrt zu Boden, wenn seine Ex-Partnerinnen aussagen.

Wusste der Mann, dass seine Frau diesmal wirklich keinen Sex will?

Umso mehr äußert sich jedoch seine Ex-Frau, die ihm vorwirft, sie vergewaltigt zu haben. Allein ihre Aussage dauert mehrere Stunden: Die beiden lernten sich 2017 über eine Dating-App kennen. Ein Jahr später waren sie verheiratet. Doch eine glückliche Beziehung sieht anders aus. Ständig Streits, Eifersucht. Intimste Details über ihr Sexleben kommen zur Sprache. Sie sei eher der passive Part gewesen, habe öfter mal keine Lust gehabt. Er sei dann beleidigt gewesen und laut geworden, habe ihr Vorwürfe gemacht, sei öfter ausgeflippt.

Eines Abends sei sie von der Spätschicht heimgekommen, unter die Dusche und gleich ins Bett. Er habe Sex gewollt. Sie nicht. Als er sich an sich heranmachte, habe sie die Beine zusammengepresst. Dann fällt ein schmerzerfüllter Satz, der noch öfter zu hören sein wird: "Ich habe es dann einfach über mich ergehen lassen." Ihre Stimme bricht ab, dann weint sie.

Richterin Gabriele Held hakt nach. Ihr geht es um die Frage, wie die Frau ihrem Ex-Mann klarmachte, dass sie diesmal wirklich keinen Sex wollte. Denn solche Situationen kamen wohl immer wieder vor. Die Frau habe dann jedes Mal einfach nachgegeben und mit ihm geschlafen, nur damit es keinen Streit gibt. Dachte der Angeklagte in jener Nacht also, dass es laufen werde wie immer? Dass er kriegt, was er will? Diesmal, sagt seine Ex-Frau, sei es anders gewesen. Diesmal habe sie mehrfach und deutlich Nein gesagt. Doch es bringt am Ende nichts. Die Tat ist nach vier Jahren nicht mehr eindeutig nachweisbar, das Gericht zudem nicht überzeugt, dass ihr Nein für ihn eindeutig genug war. Alle Seiten schließen einen Deal, dass sie in der Sache Freispruch beantragen.

Mehrere Ex-Partnerinnen sagen im Prozess vor dem Amtsgericht Dillingen aus

Doch dann ist da noch die Situation mit der Tochter: War es nur eine "Reinigungsaktion" oder doch sexueller Missbrauch? Die Zeugin sagt, sie habe ihren Mann eines Tages im Bad überrascht, als er das Kind mit dem Wattestäbchen sauber machte. Die Tochter habe dabei an die Decke gestarrt, sich sichtlich unwohl gefühlt. Die Zeugin sei danach "einfach schockiert" gewesen, habe den Raum verlassen. Sie habe solche Situationen aus Lehrbüchern zum Thema Kindesmissbrauch gekannt. Trotzdem glaubte sie, dass ihr Mann das Kind nur sauber machte. Erst drei Jahre später, im Jahr nach Einreichung der Scheidung, zeigte sie den Vorfall der Polizei an.

Bei genaueren Nachfragen hat die Frau immer wieder Schwierigkeiten, sich und die Situation vor fünf Jahren genau zu erklären. So habe sie ihrem Partner zwar geglaubt, dass er seine Tochter sauber machen wollte. Sie habe ihm aber auch gesagt: "Wenn du nicht willst, dass man dir da mal was andichtet, lass es." Richterin Held hat mit dieser Formulierung Schwierigkeiten. Wieso sollte man ihm etwas "andichten", wenn er es doch getan habe? Und wieso zeigte die Frau erst nur den Kindesmissbrauch an, die angebliche Vergewaltigung dann deutlich später? Fragen, die unbeantwortet bleiben.

Im Lauf der Verhandlung sagen mehrere Ex-Partnerinnen des Angeklagten aus, unter anderem die Mutter des Kindes. Ihre Tochter habe ihr einmal eine ähnliche Situation geschildert. Sie habe ihr dann erklärt, dass sowas niemand mit ihr tun dürfe. Die Tochter habe Angst gehabt, bei ihrem Papa zu sein. Doch das Jugendamt habe ihr gesagt: "Schlechter Umgang ist immer noch besser als gar kein Umgang." Ein Mal hätten die beiden über das Thema geredet, danach nie wieder. "Ich wollte es wahrscheinlich nicht glauben in dem Moment", erklärt sie, dass sie nichts unternommen hat. Auch eine andere Ex-Partnerin, die nur kurz mit dem Angeklagten zusammen war, schildert eine ähnliche Situation im Bad. Er sei sich dabei aber nicht ertappt vorgekommen, habe ihr erklärt, dass der Intimbereich des Mädchens verklebt gewesen sei. Pädophile Neigungen, sagen alle drei, hätten sie bei ihm ebenfalls nie bemerkt. Seine Tochter habe sich aber immer waschen müssen, wenn sie zu ihm kam, weil sie seiner Ansicht nach schmutzig gewesen sei.

Am Ende gibt es einen zweiten Deal

Die Mutter wiederum bestreitet, dass ihr Kind schmutzig gewesen sei. Später erklärt sie, es habe ab und an Rötungen im Intimbereich gegeben. Am Ende gibt es auch hier einen Deal: Alle Seiten beantragen Freispruch. Für die Verteidigung steht von Anfang an fest, dass sich die drei Ex-Freundinnen gegen den Mann verschworen hätten. Eine entsprechende Whatsapp-Gruppe belege das. Anwältin Weinmann sagt zum Schluss, die Rötungen zeigten, dass es dem Vater wirklich nur um die Hygiene ging. Rechtsanwalt Thomas Dick verteidigt auch die Seitensprünge seines Mandanten: "Sie konnte ihm etwas nicht geben, was andere ihm geben konnten." Deshalb habe die Hauptzeugin ihm "was reindrücken" wollen. Marion Zech, die die Frau in der Nebenklage vertritt, schließt sich "notgedrungen" dem Deal an, weil man aus rechtlichen Gründen nichts machen könne: "Mit seiner Schuld leben muss der Angeklagte. Und vielleicht künftige Opfer", sagt sie.