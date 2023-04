Landkreis Dillingen

Heilige Gräber ziehen vor Ostern im Kreis Dillingen zahlreiche Gläubige an

Plus Die Kunstwerke entfalten nicht nur in Maria Medingen, der Dillinger Klosterkirche und in Bliensbach eine mystische Wirkung. Derzeit ist dieses Brauchtum wieder in Mode.

Von Berthold Veh

In den Kartagen vor Ostern gehört das für viele gläubige Menschen zum Brauchtum - der Besuch der Heiligen Gräber. Den größten Magnet in der Region bildet dabei das Kloster Maria Medingen der Dillinger Franziskanerinnen. Acht Jahre nach dem Klosterbrand ist das Barockkunstwerk von Johann Anwander nun wieder zu sehen. Schwester Eva Ortner gibt angemeldeten Gruppen eine Führung. "Das Interesse der Bevölkerung ist groß", sagt die Oberin. Das Heilige Grab entfalte eine mystische Wirkung. Das habe sie in diesen Tagen auch bei Schulkindern festgestellt, die einen Aufenthalt auf dem Stettenhof durch einen Besuch in der Margerethenkapelle des Klosters unterbrachen. Auch nach dem Passionssingen am Sonntag in der voll gefüllten Klosterkirche sei der Andrang am Heiligen Grab groß gewesen.

Diese Art der Volksfrömmigkeit werde von einem ständigen Auf und Ab begleitet. Als Anwander das Kunstwerk 1760 geschaffen hatte, konnten es die Dominikanerinnen, denen damals noch das Kloster Maria Medingen gehörte, gerade einmal 25 Jahre lang aufstellen, erinnert Schwester Eva. Dann habe es Fürstbischof Clemens Wenzeslaus in der Rückbesinnung auf die wesentlichen Inhalte des Glaubens verboten. Im 19. Jahrhundert besann sich die Bevölkerung schließlich auf diese Zeugnisse der Volksfrömmigkeit zurück. Und auch in den Zeiten des Nationalsozialismus und nach dem Zweiten Weltkrieg hätten die Heiligen Gräber hoch im Kurs gestanden, erklärt Schwester Eva. Die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils habe wiederum dafür gesorgt, dass die Heiligen Gräber "auf den Speichern landeten".

