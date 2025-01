„Herausragendes für die Notfallversorgung im Kreis Dillingen geleistet“

Das traditionelle Schlachtschüsselessen des BRK-Kreisverbandes Dillingen nutzte Landrat Markus Müller, um im Auftrag des Bayerischen Staatsministers des Innern, für Sport und Integration, Joachim Herrmann, verdiente Mitglieder des Kreisverbandes für ihren jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz im sozialen Bereich und für die Belange und Ziele des BRK zu ehren. Ausgezeichnet wurden für 25-jährige Dienstzeit mit dem Ehrenzeichen zweiter Klasse Ute Brixle, Lauingen, und Stefan Veh, Höchstädt. Für die 40-jährige Dienstzeit geehrt wurden mit dem Ehrenzeichen erster Klasse Herta Burkhard, Syrgenstein, und Hans Osterlehner, Offingen. Das große Ehrenzeichen für die 50-jährige Dienstzeit erhielten Ludwig Kammergruber, Dillingen, und Peter Kaiß, Wertingen.

„Sie haben über Jahrzehnte hinweg mit Ihrer Arbeit für den Dienst am Menschen, für eine funktionierende Notfallversorgung und für ein starkes soziales Miteinander Herausragendes geleistet und haben damit eine beispielgebende Vorbildfunktion“, dankte Müller den Geehrten. „Mit ihrer starken Präsenz in der Gesellschaft tragen die 9800 Mitglieder des BRK-Kreisverbandes zur einer lebens- und liebenswerten Heimat bei“, betonte der Landrat.

Leo Schrell: „Sehr herausforderndes und vor allem für das Ehrenamt anstrengendes Jahr“

Der Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes Dillingen, Landrat a.D. Leo Schrell, begrüßte zu Beginn der Veranstaltung auf der Goldbergalm in Lutzingen auch Stimmkreisabgeordneten Manuel Knoll sowie die Bürgermeister Christian Weber (Lutzingen), Katja Müller (Lauingen), Simon Peter (Holzheim) und den weiteren Bürgermeister der Stadt Dillingen Walter Fuchsluger sowie Kreisbereitschaftsleiter Wilhelm Nittbaur. Schrell blickte auf das Jahr 2024 zurück, das er als ein erfolgreiches, mit Blick auf das Hochwasserereignis im Juni allerdings auch als „sehr herausforderndes und vor allem für das Ehrenamt anstrengendes Jahr“ bezeichnete. Er dankte sowohl den hauptamtlichen als auch den vielen ehrenamtlichen Kräften und hob neben dem Engagement in den Bereitschaften vor allem auch die Projektbetreuung hervor. Dabei erwähnte er neben der Blindentonbandzeitung die Koronarsportgruppe, die Kleiderläden in Höchstädt, Dillingen und Lauingen sowie den Blutspendedienst. Extrem positiv wertete er, dass durch die mehr als 800 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erneut über 100.000 ehrenamtliche Stunden geleistet worden seien. Dies entspreche der jährlichen Arbeitsleistung von rund 70 Vollzeitkräften. „Diesen wertvollen Dienst im sozialen Bereich könnte die öffentliche Hand allein in umfassender Weise nicht leisten“, betonte Schrell.

In einem harmonischen Miteinander von Haupt- und Ehrenamt hätten die unverzichtbaren und beispielgebenden Hochwassereinsätze im Saarland sowie im Landkreis Dillingen und im benachbarten Kreis Günzburg eines gezeigt: „Das Motto Menschlichkeit nach innen und außen wurde gelebt!“, so Schrell. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Geschichte und die Gründung des Roten Kreuzes. So sei dessen Geschichte mehr als 150 Jahre alt. Die Idee, Menschen allein nach dem Maß der Not zu helfen, ohne auf Hautfarbe, Religion oder Nationalität zu achten, geht auf den Schweizer Henry Dunant zurück. „Wir sind deshalb qua Gründung zur Neutralität verpflichtet und helfen Menschen in Notlagen“. Diesem Auftrag will der Kreisverband auch zukünftig mit hohem Einsatz gerecht werden.

Landtagsabgeordneter Manuel Knoll dankte dem Kreisverband des BRK mit seinen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften für den engagierten Einsatz und die große Bandbreite des Angebots, das speziell im Landkreis Dillingen neben den Hilfseinsätzen und den Fahrdiensten auch eine Kleiderkammer für Hilfsbedürftige anbiete. „Das Ziel der Landespolitik sei, der Blaulichtfamilie vor allem auch bei der Beschaffung notwendiger Ausstattung wirkungsvoll unter die Arme zu greifen“, so Knoll.

Auch der BRK-Kreisverband Dillingen spürt den Druck des Fachkräftemangels

Geschäftsführer Stephan Härpfer erwähnte in seinem Bericht, dass im zurückliegenden Jahr in Lauterbach die neue Fahrzeughalle errichtet werden konnte. Im Ausblick auf 2025 informierte er über die laufenden Planungen zum Neubau der Wachstation der Wasserwacht Lauingen. Härpfer betonte, dass das BRK im Zusammenwirken von Hauptamt und einem herausragenden ehrenamtlichen Engagement ein breites Angebotsportfolio bieten könne. Ungeachtet dessen spüre man im Hauptamt den Druck des Fachkräftemangels. Deshalb seien bedarfsorientierte Ausbildungsangebote enorm wichtig. Dabei sprach er vor allem auch die Ausbildung zum Notfallsanitäter an, um den Rettungsdienst dauerhaft sicherstellen zu können. (AZ)