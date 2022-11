Landkreis Dillingen

Herbstliche Lieblingsrezepte von Köchinnen aus dem Landkreis Dillingen

Plus Ob deftig oder süß, mit Fleisch oder ohne: In "Schwaben kocht" wird so gut wie jeder fündig. Zwei der Köchinnen verraten, warum sie ihre Rezepte gerne teilen.

Von Annemarie Rencken

Wer in den vergangenen Wochen durch die Wälder gestreift ist, dürfte so einige von ihnen am Rand des Weges entdeckt haben: Pilze. Doch welche davon kann man eigentlich essen und wenn ja, wie verarbeite ich sie am schmackhaftesten? Antworten auf diese Fragen – und ein bunter Blumenstrauß an über 50 Rezepten findet sich im aktuellen Ausgabe des Magazins "Schwaben kocht". Hobbyköchinnen und -köche aus der Region haben sich wieder ins Zeug gelegt und regionale und saisonale Rezepte angerichtet und abgelichtet, die sich rund um Schwammerl, Spätzle und Co. drehen. Mit dabei sind wieder einige Beiträge aus dem Landkreis Dillingen. Zwei der Köchinnen erzählen, was sie am Kochen fasziniert – und was sie dazu inspiriert, ihre Lieblingsrezepte mit anderen zu teilen.

