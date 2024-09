Herbstzauber auf dem „DonauTäler“-Radweg

Der Herbst verleiht dem „DonauTäler“-Radweg eine besondere Magie. Wenn sich die Blätter in ein Meer aus Gold, Rot und Orange verwandeln, wird die Landschaft entlang der Donau und ihrer Seitentäler zu einem wahren Naturerlebnis. Radfahrer, die diese Jahreszeit nutzen, werden mit spektakulären Ausblicken und einer friedlichen Atmosphäre belohnt.

Der „DonauTäler“-Radweg erstreckt sich über mehr als 300 Kilometer und führt quer durchs Schwäbische Donautal von Bissingen im Norden bis Krumbach im Süden. Dabei werden insgesamt 14 Nebenflusstäler der Donau durchquert. Sieben Episoden (Themenräume) zeigen die unterschiedlichen Facetten des Flusses und bilden gemeinsam das “Grüne Palais der Flüsse”. Und das mit Auszeichnung des ADFC als Premiumradweg!

Gasthäuser und Restaurants entlang der Strecke

Der „DonauTäler“-Radweg ist bekannt für seine abwechslungsreiche Wegeführung, die sowohl durch sanfte Hügellandschaften, grüne Wälder als auch gemütlich entlang der malerischen Flusstäler führt. Im Herbst, wenn die Wälder in leuchtenden Farben erstrahlen und die Nebelschwaden sich sanft über die Landschaft legen, bietet der Radweg unvergessliche Eindrücke.

Die kulinarischen Genüsse, die entlang des Radwegs zu finden sind, tragen ebenfalls zur herbstlichen Stimmung bei. Zahlreiche Gasthäuser und Restaurants entlang der Strecke bieten saisonale Spezialitäten an, die von deftigen Wildgerichten bis zu traditionellen schwäbischen Köstlichkeiten reichen. Viele Betriebe legen großen Wert auf regionale Zutaten und bieten Gerichte an, die perfekt zur Jahreszeit passen. Das ist die perfekte Belohnung nach einer ausgedehnten Radtour durch die farbenfrohe Landschaft.

Tipp von Donautal-Aktiv: Die gute Beschilderung und die zahlreichen Rastplätze entlang der Strecke machen die Orientierung einfach und ermöglichen flexible Tagesetappen. „Direkt von zu Hause losradeln“ lautet hier das Motto. Durch das ausgeschilderte Radwegenetz in der gesamten Region ist es somit auch möglich, kürzere Tagestouren am „DonauTäler“ zu radeln, heißt es in der Pressemitteilung. Die Übersichtskarte zum „DonauTäler“ kann kostenlos bestellt werden unter www.donautaeler.com. (AZ)