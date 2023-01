Hier können Sie Ihre Fragen zur Klimakrise loswerden

In unserer wöchentlichen Artikel-Reihe beschäftigen wir uns mit dem Thema unserer Zeit: der Klimakrise und ihren Folgen für den Landkreis Dillingen. Und Sie können mitmachen.

Hochwasser an der Donau, Hitzeperioden mit über 35 Grad Celsius, ausgetrocknete Böden: Die Erderwärmung stellt Mensch und Natur vor unglaubliche Herausforderungen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich weitgehend einig, dass die aktuelle eine der letzten Generationen ist, die die Klimakrise noch eindämmen kann. Und auch wenn das nicht gerade erbaulich klingt, so schwingt doch Hoffnung mit: Noch können wir etwas erreichen.

Auch die Medien stehen hier in der Verantwortung. Deshalb haben wir, die Donau Zeitung und die Wertinger Zeitung, im April vergangenen Jahres unsere Klima-Serie gestartet. Seitdem berichten wir jeden Dienstag über die Klima- und Umweltkrise. Mal sind es Tipps für den Alltag, die die Umwelt schonen, mal tiefergehende Recherchen, mal Porträts über Menschen und Vereine aus dem Landkreis, die sich für Umweltschutz engagieren. Alle bisherigen Artikel aus der Reihe "Klima vor Ort" finden sich unter www.donau-zeitung.de/dillingen/klima-vor-ort/.

Serie "Klima vor Ort": Leserinnen und Leser können mitmachen

Klima und Umwelt gehen uns alle an. Deswegen wollen wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen, was sie interessiert. Was wollten Sie immer schon über die Klimakrise und ihre Folgen vor Ihrer Haustür wissen? Welche spannenden Projekte zum Umweltschutz kennen Sie? Und wo besteht Ihrer Meinung nach noch Nachholbedarf?

Lassen Sie es uns wissen! Fragen und Anregungen schicken Sie uns am besten per E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de oder per Brief an Donau Zeitung, Große Allee 47, 89407 Dillingen. Wichtig ist: Geben Sie immer das Stichwort "Klimakrise" an und nennen Sie uns Ihren Namen und eine Telefonnummer, damit wir Sie erreichen können. Oder Sie rufen einfach direkt an unter 09071/7949-18.

Lesen Sie dazu auch