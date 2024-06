Hip-Hop in Gundelfingen und Weltraumreise in Höchstädt

Für Musikfreunde gibt es am Wochenende zahlreiche Anlaufpunkte im Landkreis. Einige Veranstaltungen müssen aber aufgrund der Hochwasser-Folgen ausfallen.

Hip-Hop und Funk gibt es am Freitag, 7. Juni, im Kulturgewächshaus Birkenried zu hören - und das mit Musikgrößen in der Branche. Sieben DJs legen ab 17 Uhr auf. Darunter Bel Akeem, DJ Pin und Powle. Am Samstag, 8. Juni, spielen dann die beiden Allgäuer Freundinnen von Vivid Curls und stellen ihr neues Album "Noch immer" vor. Beginn ist um 20 Uhr. Die Sonntagsmatinee mit der Country-Musikerin Alina Sebastian beginnt um 14 Uhr.

Unter dem Titel „Sonne, Mond und Sterne“ spielt der Höchstädter Kammerchor Calypso unter der Leitung von Marianne Rieder einen musikalischen Ausflug, der Gäste in den Weltraum befördern soll. Viele Dichter und Komponisten haben dieses Thema laut Veranstalter in Wort und Musik in den unterschiedlichsten Facetten nachempfunden. Unterstützt werden die Sängerinnen und Sänger von der „Bartmannband“ mit Klavier, Trompete und Schlagzeug. Die Konzerte finden am Samstag, 8. Juni, um 19 Uhr im Rittersaal des Schlosses in Höchstädt und am Sonntag, 9. Juni, um 18 Uhr in der Synagoge Binswangen statt. Das Duo Rossel, besteht aus Angela Rossel, Violine, und Ruth Maria Rossel, Violoncello, spielt am Samstag, 8. Juni, im Haunsheimer Schloss eine bunte Mischung, von Charles Dancla über Georg Friedrich Händel und Nicolo Paganini bis hin zu Carlos Gardel und Ferdinand Poliakin. Einlass ist um 19.30 Uhr.

Stadtgeschichte in Dillingen und Lauingen

Wer schon immer mal in die 700 Jahre alte Stadtgeschichte Dillingens eintauchen wollte, für den bietet die öffentliche Stadtführung laut Veranstalter die optimale Möglichkeit. Auf dem Programm steht der Goldene Saal der ehemaligen Universität, die Studienkirche, das Dillinger Schloss und vieles mehr. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang des Rathauses in der Königstraße. In Lauingen beginnt am Sonntag, ebenfalls um 14 Uhr, am Marktplatz beim Albertus-Denkmal eine Stadtführung "für Einheimische und Neugierige".

Wegen des Hochwassers und seinen Folgeschäden fallen am Wochenende aber auch einige Veranstaltungen im Landkreis Dillingen aus. Eine davon ist die Feier für 650 Jahre Schloss Altenberg. Sie hätte als "Syrgensteiner Dorfparty" am Samstag ab 14 Uhr stattfinden sollen. Die Regens-Wagner-Meile, welche am Sonntag, 9. Juni, hätte stattfinden sollen, wurde ebenfalls abgesagt. Trotzdem wird um 9.30 Uhr der Meile-Gottesdienst gefeiert. Er findet nicht im Albangarten, sondern in der Christkönigskirche in Dillingen statt. Außerdem können Interessierte von 14 bis 17 Uhr bei einem Tag der offenen Tür in der Tagesstätte der Regens-Wagner-Schule die Räumlichkeiten besichtigen und das 50-jährige Bestehen feiern.

Angela und Ruth Maria Rossel kommen nach Haunsheim. Foto: Agentur Rossel

Für die Höchstädter Bullenparade wird es in diesem Jahr allerdings keinen Ersatz geben, heißt es seitens des Veranstalters Rivergen. Wer das Event erleben will, muss bis zum kommenden Jahr warten. Offiziell heißt es: "Nach reichlicher Überlegung und intensiver Abwägung hat der Vorstand beschlossen, die geplante und auf den 9. Juni verschobene Bullenparade in Höchstädt ersatzlos abzusagen."

Lesen Sie dazu auch

Round Table beteiligt sich am Samstag aktiv am Dillinger Wochenmarkt. Mit einem Stand wird der Serviceclub nicht nur seine sozialen Projekte vorstellen, sondern auch Spenden für die Flutopfer der jüngsten Überschwemmungen in der Region sammeln. Geplant ist der Verkauf von Cidre, Bier und Wasser. Der gesamte Erlös wird laut Mitteilung direkt den betroffenen Familien und Gemeinden zugutekommen, die dringend Unterstützung benötigen, um die Schäden der Flut zu bewältigen. Vorsitzender Jakob Wiedemann sagt: "Unser Ziel ist es, die Menschen vor Ort zu unterstützen und Solidarität zu zeigen."