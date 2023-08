Landkreis Dillingen

18:02 Uhr

Hitzeaktionsplan erhitzt die Gemüter mancher Bürgermeister im Kreis Dillingen

Plus Der Landkreis Dillingen hat einen Plan für heiße Tage entwickelt. Es geht darum, Informationen an die Bevölkerung zu bringen. Manche halten das für überflüssig.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Dass beim Thema Hitze bei manchen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Blutdruck steigt, das hat die Gesundheitsamtsleiterin im Kreis Dillingen so wohl nicht erwartet. Uta-Maria Kastner hatte vorgestellt, was der Landkreis künftig unternehmen will, wenn die Temperaturen wieder in die Höhe klettern, so wie etwa Mitte Juli, als das Thermometer gut 35 Grad zeigte.

Es wird wärmer und es bleibt länger warm, wenn nicht heiß. Und das ist für manche Menschen gefährlicher als für andere. Das ist die, wenig überraschende, Botschaft, die Kastner in ihrer Präsentation erläutern will. Mit bunten Bildchen erklärt sie, warum Hitze für manche gefährlicher ist als für andere: Zu schützen gelte es die "vulnerablen Gruppen", also Seniorinnen und Senioren, chronisch Kranke, Schwangere und Kinder, aber auch Menschen, die im Freien arbeiten. "Der menschliche Körper ist nicht angepasst an Temperaturen über 30 Grad", sagt Kastner. Dabei nähmen nicht nur die Zahl der Hitzschläge und Kreislaufbeschwerden zu, die viele mit Hitze in Verbindung bringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen